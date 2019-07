Los sindicatos policiales, en pie de guerra por la multa al agente que extravió su pistola El 2016 la dirección dijo que dejar las armas en las taquillas era seguro. «Si no podemos ponerlas ahí ni en casa, ¿qué hago?», pregunta el sindicato SUP R. MUÑIZ GIJÓN. Sábado, 27 julio 2019, 02:11

Enfado entre los policías nacionales que prestan servicio en Asturias tras conocer que uno de sus compañeros de Oviedo fue suspendido de empleo después de denunciar el extravío de su pistola reglamentaria. El hombre contó que al terminar la última guardia en la que precisó el arma, la guardó en la taquilla que tiene a su disposición en el cuartel de Buenavista; tres meses después abrió el armario y no localizó en él su semiautomática Star 28 PK.

Tras dar parte del supuesto robo en dependencias policiales, el funcionario se encontró con un expediente por falta grave. Se le aplicó un régimen disciplinario que califica así «dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos de identificación o del arma reglamentaria». El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha avalado el castigo, recordando que el reglamento de armas obliga a sus titulares a «guardarlas en lugar seguro y a adoptar las medidas necesarias para evitar su pérdida, robo o sustracción».

El asunto subleva a los sindicatos policiales, que llevan años reclamando la instalación de armeros en los cuarteles, esto es, algún tipo de caja de seguridad. La Confederación Española de Policía (CEP) lo reclamó por escrito en 2016, denegando la Dirección General de Policía esa necesidad. Los superiores adujeron que los agentes están eximidos de cumplir el reglamento de armas y que «no parece conveniente considerar como lugares no seguros las instalaciones de las que dispone la Policía Nacional que disponen de despachos, taquillas y/o armarios con cerradura».

«Si ahora resulta que no podemos ponerla en la taquilla ni llevarla para casa, ¿qué hago con el arma?», clama Pablo Rojo, secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP). «Tenemos un problema de falta de armeros grave. Un agente que se va al extranjero tiene que dejar en algún sitio la pistola», especifica. Muchos la depositan en las taquillas, otros se han dotado de una caja fuerte en el domicilio particular pero «hay quien no tiene esa posibilidad; los que están en prácticas por ejemplo suelen vivir de alquiler y no pueden».

Rojo reconoce que habría sido conveniente que el compañero sancionado no dejase pasar tres meses sin revisar la taquilla, pero denuncia que «aquí siempre pagan los que se la juegan en la calle. Poco antes de esto, ocurrió que a otro inspector le robaron del coche la pistola y el distintivo; un tiempo después fue ascendido y condecorado».