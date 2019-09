Los siniestros causados por animales se disparan y superan las mil colisiones al año La entrada de un jabalí en la autovía del Cantábrico a la altura de Pendueles provocó en 2017 un accidente múltiple en el que resultaron implicados tres coches, una grúa y un camión. / JUAN LLACA El incremento del tráfico y la masiva presencia de jabalíes explica la evolución al alza. Los suidos protagonizan ya el 70% de estos choques RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 16 septiembre 2019, 02:38

Es verdad, cada vez hay más señales de tráfico advirtiendo del riesgo de que salte un animal a la calzada, pero conviene hacerles caso. En Asturias esa posibilidad se está dando con una frecuencia nunca antes conocida. El pasado año fueron 1.067 los siniestros provocados por la fauna. Son casi tres al día y confirman una tendencia al alza. Van cuatro cursos consecutivos en los que los animales silvestres causan cada vez más quebraderos de cabeza a ciudadanos y autoridades.

El problema tiene alcance nacional y la reacción de los poderes públicos se materializó en 2014 en una nueva Ley de Tráfico. El texto se limitó a clarificar mejor de quién es la responsabilidad en estos accidentes en el orden humano. Básicamente cargaba más la culpa en el conductor si la administración había estado lo suficientemente hábil como para colocar una señal advirtiéndole del peligro.

El Ministerio de Fomento se aplicó en lo de cubrirse las espaldas. En 2013, un año antes de la norma, tenía repartidas por todo el país 2.696 señales previniendo de la posibilidad de que los animales silvestres hicieran acto de presencia sobre calzadas estatales. Dos años después, había incrementado un 42% el despliegue de esas advertencias. Fueron 1.100 señales más en todo el país recordando al conductor que más le vale reducir la velocidad para ganar margen de reacción. Un matiz. Los responsables de la Demarcación de Carreteras en Asturias no necesitaron de la aprobación de la Ley de Tráfico; conocían el problema y ya se habían preocupado antes de poner las señales.

La norma es útil de cara a decidir de qué lado caen las indemnizaciones, pero entre sus consecuencias no está haber atajado el problema. Todo lo contrario. Cuando entró en vigor, en Asturias se registraban 745 siniestros por culpa del salto del animal de turno. El año pasado se daban un 41,7% más, rompiendo por primera vez la barrera de los mil siniestros anuales.

«Estamos en una región que protege el medio ambiente y los animales requieren su espacio», explica Raquel Casado, directora provincial de Tráfico en Asturias. El repunte de la siniestralidad se produce «desde 2015 y coincide con la salida de la crisis, que a su vez provoca un incremento de la movilidad. Hay más coches moviéndose y en consecuencia estamos viendo una evolución de la siniestralidad que no es la que nos gustaría», dice.

En el Principado, el problema principal tiene cuatro patas y dos colmillos. «Los siniestros con jabalí experimentaron un importante crecimiento en los tres últimos años», explican en Tráfico. Han pasado de causar 428 accidentes en 2015 a 748 el pasado año. El protagonismo de los suidos es más notable en número pero también en proporción. En 2014 la expansión de esta especie era responsable del 53% de las colisiones con animal. Ahora provocan el 70%.

8.943 en la última década

En segundo lugar se coloca el corzo, pero su peligro anda en retirada. Entre 2009 y 2012 acostumbraba a provocar alrededor de 260 siniestros al año. En el último lustro ronda un centenar menos.

En total, en la última década van 8.943 accidentes donde la presencia del animal en la calzada resultó el factor determinante. «Afortunadamente no es un tipo de siniestro de los que provoquen las consecuencias más graves», subraya la directora provincial de Tráfico. En efecto, no hay un solo fallecimiento entre esos casi 9.000 siniestros. Se anotan heridos en uno de cada 29 casos, pero la inmensa mayoría son víctimas que no requieren de hospitalización.

Queda, eso sí, el fastidio económico para quien ve el vehículo arruinado y es ahí donde entran los tribunales y esa ley. Un repaso a las últimas sentencias dictadas al respecto deja resultados dispares. En abril la Audiencia Provincial, por ejemplo, resolvió una pugna entre la aseguradora Allianz y la Asociación Cinegética Sierra de Pulide-Nalón. Un asegurado había visto cómo su coche quedaba en siniestro total al estamparse contra un jabalí que le saltó en la autovía al aeropuerto; Allianz había consultado en la consejería y descubrió que ese día los cazadores habían organizado una batida en el coto próximo que tienen confiado.

La Asociación Cinegética se libró de la factura alegando que los tiros se pegaron a 30 kilómetros de distancia. Los magistrados reconocieron que el conductor fue diligente, pero la norma carga las facturas a su seguro y no al de los cazadores porque ve inviable que el animal atravesara ríos, carreteras y poblados huyendo de las escopetas. «Si la colonia de jabalíes fuera escasa y estuviera controlada quizás podría pensarse en un recorrido tan largo y accidentado. Pero según fuentes de la propia consejería con competencias en Medio Ambiente, si hay expedidas 10.000 licencias de caza, el número de suidos salvajes quintuplica esa cifra», argumenta el auto. «Imaginar que hasta las inmediaciones de Santiago del Monte llegara un jabalí asustado por una cacería producida tres o cuatro concejos más al sur, salvando el río Nalón -y en su caso el Narcea- y diversas sierras, aldeas y vías, no parece ni probable ni razonable».