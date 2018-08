«Estamos en un sistema que mata y uno no puede quedarse de brazos cruzados» Alejandro Rodríguez Misionero diocesano en Bembereké, Benín «Es necesario que surgan grupos de personas que se interesen por conocer las verdaderas causas de los problemas de los empobrecidos» COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Sábado, 25 agosto 2018, 03:50

Aunque burgalés de nacimiento, el sacerdote Alejandro Rodríguez se formó desde muy pequeño en Asturias. Pertenece a la diócesis de Oviedo, pero ha pasado los últimos catorce años en Benín, en la misión diocesana de Bembereké, por lo que se considera un «ciudadano del mundo». En septiembre se hará cargo de la Unidad Pastoral de Luanco.

-Mañana se celebra el día de la misión diocesana.

-Sí. Las colectas irán dedicadas a la misión de Gamia, en el norte de Benín.

-Una misión recién estrenada...

-Exacto. Nuestra misión era la más grande de toda la diócesis, por lo que llegó el momento de hacer dos misiones para poder servir mejor a la gente. Se decidió dividirla en dos partes: una norte, cuyo centro está en Gamia, y otra que seguirá estando en el lugar de siempre, en Bembereké. La diócesis de Oviedo ha decido hacerse cargo de lo que será la nueva misión a partir del 15 de septiembre, y entregar la parte sur, donde nosotros vivíamos, a la diócesis de N'Dali, con la que colaborábamos.

-¿Cómo se tomó la gente de allí esa despedida?

-Lo aceptaron con resignación. Querían que nos quedásemos. Pero hay que dar confianza a la gente que viene. Es lógico que sean sacerdotes de allí. Nosotros venimos a suplir un tiempo, pero tenemos que regresar porque aquí en Asturias también hay necesidades. Ahora quiero transmitir a la gente la experiencia vivida allí.

-¿Y a usted, qué le parece esa decisión?

-Es un poco discutible, porque creo que la diócesis no tiene suficiente personal para hacerse cargo de Bembereké con todas las garantías. Los curas son todavía muy jóvenes y faltos de experiencia. Pero son los responsables de las diócesis los que han tomado esa decisión, ellos sabrán el motivo. Hay que aceptarla y colaborar.

-¿En qué consiste exactamente la misión?

-En el anuncio del Evangelio. Es una misión integral que trata de aportar a la persona todo lo que necesita para vivir una vida digna. Nosotros hemos primado mucho la formación, se ha creado una biblioteca abierta a todos los estudiantes del pueblo y un hogar de acogida para los chavales más alejados del centro de estudio. Se trata de un hogar multiétnico y multireligioso -hay una sala de oración para los musulmanes, y los cristianos también tienen sus celebraciones-, donde priman los valores humanos del esfuerzo, la solidaridad, la ayuda mutua y el compartir.

-Supongo que volver a Asturias después de catorce años en Benín ha supuesto un cambio brusco.

-El cambio es muy difícil porque en ese tiempo, gracias a Dios, he logrado una relación muy estrecha y cercana con toda la gente, especialmente con los jóvenes que teníamos en nuestro hogar. Por ejemplo, en la fiesta del cordero, la fiesta de los musulmanes, me pase todo el día contestando y enviando mensajes a tantos y tantos amigos musulmanes que tengo allí.

-¿Va a seguir colaborando con la misión?

-Hay que colaborar con la misión nueva, que va a tener algo menos de la mitad de gente, y hacer también alguna colaboración con la misión que se deja. Es una deuda histórica que tenemos con los pobres. Lo que les damos no es una ayuda sino una restitución. Cualquiera que se adentre con profundidad en las causas de la pobreza y de la miseria del mundo puede llegar fácilmente a la conclusión de que no se trata de ayudar a nadie, sino de intentar hacer un poco de justicia en un mundo injusto que les está robando a todos los niveles. No solo materia prima, sino también su propio conocimiento. Allí no hay nada, las generaciones nuevas piden otro tipo de sociedad, y difícilmente pueden cumplir sus aspiraciones en el lugar donde viven.

-¿Cuál cree que es la solución?

-En primer lugar hay que tomar conciencia del problema. No hay información suficiente en esta parte del mundo y por lo tanto no hay conciencia. También hay que ir a las causas, cambiar el sistema económico. Estamos en un sistema que mata, asesina, y uno no puede quedarse con los brazos cruzados. Las ayudas que solemos hacer valen para un momento puntual, pero no para siempre. No puede estar siempre un continente con la mano extendida y el otro dando. Es una lógica inhumana e injusta.

-Cambiar el sistema económico es algo muy complicado, ¿no cree?

-Es necesario que surjan grupos de personas conscientes, que se interesen por saber y conocer las verdaderas causas de los problemas de los empobrecidos. Grupos que busquen cambiar nuestra forma de vida, porque nuestra forma de vida actual tiene mucha relación con la vida de los otros. Es evidente ¿verdad?

-¿Para que nosotros vivamos así ellos tienen que vivir de ese modo?

-Claro. Ahora solo se busca el enriquecimiento, pero debería primar el trabajo sobre el capital, como decía Juan Pablo II. La economía debe estar al servicio del hombre, no al revés, que es lo que pasa ahora. Los sistemas educativos van al servicio de la producción económica. Hagamos una economía que sirva a los intereses de las personas. Es muy complicado y requiere gran reflexión, pero es nuestra responsabilidad.

-¿Qué va a hacer ahora en Asturias?

-A partir de septiembre me haré cargo de la Unidad Pastoral de Luanco, realizando las labores de párroco. Además intentaré colaborar en todo lo que pueda con la misión.