La situación epidemiológica en Piloña, a un paso de hacerle entrar en alerta extrema

Esta semana se continuarán produciendo dos escenarios casi simultáneos. Por un lado, el de los concejos que ahora mismo están inmersos en las medidas restrictivas más duras, y cuya afectación va tocando a su fin; de otro lado, los que, a pesar de la buena evolución del Principado, los indicadores específicos de su municipio llevan una tendencia a la inversa.

La Consejería de Salud, como hiciera ayer con Avilés, Castrillón, Corvera, Siero y Grado, se irá reuniendo con los alcaldes, para decidir si se prorrogan las medidas o se modifican. En la agenda de estos días toca revisar algunos de los concejos más grandes. Mañana concluirá el escenario 4+ en Cangas del Narcea, Carreño y Oviedo; al día siguiente, Gozón; y después, Gijón y Mieres.

Por otro lado están aquellos que ahora mismo no se encuentran en ese escenario de máxima alerta pero arrastran malos datos. El que más preocupa a las autoridades sanitarias ahora mismo es Piloña. En vista de la situación, ayer mismo, el alcalde de este municipio, Iván Allende, hacía un llamamiento a la responsabilidad: «Es necesario extremar las medidas de distanciamiento, mascarilla e higiene de manos para conseguir una vez más doblegar a este virus».

Tras mantener una reunión con la Consejería de Salud, el regidor reconoció que la «situación es complicada». No obstante, precisó que «los contagios se derivan de tres brotes localizados y por tanto no existe un contagio descontrolado». «Contamos con 30 casos positivos en los últimos 14 días, de los que 21 se han producido en la última semana», apuntó. Allende señaló además que por el momento «no se ha puesto sobre la mesa la ampliación de las restricciones ni el cierre perimetral, pero si el nivel de contagios no disminuye serán necesarias nuevas medidas» para controlar la situación. Este concejo tenía ayer una incidencia acumulada en los últimos siete días de 286 casos; se eleva a 420 entre mayores de 65 años.