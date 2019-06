«La situación de Venezuela es dramática» Enrique Iglesias, durante una participación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. / EFE Enrique Iglesias | Exsecretario general iberoamericano «Me preocupan los extremismos y la pérdida de vigencia de la negociación y el diálogo como forma de regular la convivencia» O. ESTEBAN GIJÓN. Sábado, 29 junio 2019, 02:21

Enrique Valentín Iglesias García nació el 29 de julio de 1930 en Arancedo, El Franco. Pero la vida le llevó muy lejos de allí. Hasta Uruguay. Intentar plasmar su curriculum en unas líneas es imposible. Economista, político, escritor. Exsecretario general iberoamericano, antes presidente del Banco Central de Uruguay, entre otros muchos puestos. Premio Príncipe de Cooperación Internacional en 1982, Premio Picasso de la UNESCO en 1997, Legión de Honor de Francia, Caballero de la Orden de Isabel la Católica... En los últimos años, su tiempo y esfuerzo están centrados en la Fundación Astur. Sin olvidar nunca los orígenes. Eso sí, prefiere no entrar en polémicas, no hablar de la política española ni asturiana. Su mirada está en otro sitio. De ahí que no hable en esta entrevista, contestada mediante cuestionario desde Montevideo, de estas cuestiones.

-Últimamente dedica todo su tiempo a la Fundación Astur. ¿En qué proyectos están implicados?

-Fundada hace 10 años, fue una iniciativa personal para ocuparnos de los problemas de los mayores en el Uruguay y propiciar debates y estudios vinculados con la coyuntura económica y social del país. Le puse el nombre Astur porque quiero recordar, como uruguayo, mi origen asturiano que quiero y recuerdo como un gran regalo que me dio la vida.

«Los desafíos de América Latina son grandes, pero tiene recursos para sortear las dificultades» «Aprendimos mucho de la crisis, pero no lo suficiente. Ignoramos problemas latentes»

-Dice que aspira a «contribuir al progreso de la sociedad uruguaya en reconocimiento de lo que generosamente ha recibido de ella». ¿Qué le ha dado su país de acogida?

-Solo el recuerdo de un uruguayo agradecido por las oportunidades que le dieron en este país que hoy es mi país. Nos permitió vivir a mi familia y a mí, estudiar, llegar a todas las posiciones que pude ocupar en el mismo plano de igualdad que todos los uruguayos. Ese sentimiento de un país acogedor, y abierto a todas las ideas y aspiraciones legítimas, generando una democracia que hoy es una de las más respetadas en el mundo. Me llena de orgullo, pero especialmente de un eterno reconocimiento.

-Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Secretario General Iberoamericano, profesor de universidad, escritor, conferenciante... Además de explicar cómo logra llegar a todo, ¿con qué se queda? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Y lo más gratificante?

-Todos los cargos fueron una gran oportunidad y en todos ellos tuve grandes satisfacciones y momentos difíciles que hubo que sortear con esfuerzo, dedicación y una gran dosis de comprensión y respeto de todas las ideas.

-Todo ello le ha dado, sin duda, una visión privilegiada de Iberoamérica. ¿Qué radiografía hace de la zona?

-Su pregunta merece un libro como respuesta. Tenemos problemas económicos luego de una etapa de alto crecimiento impulsado por las materias primas. Algunos países atraviesan coyunturas difíciles.

-¿Cuáles son los retos?

-Los desafíos son grandes, pero América Latina tiene recursos naturales y humanos y experiencias acumuladas que nos harán sortear las dificultades. En lo social hemos tenido avances grandes, pero aún persisten grandes desafíos concentrados en la desigualdad, el desempleo y la pobreza. Y, en lo político, países con grandes problemas como Venezuela y Nicaragua, espero que el diálogo y la negociación prevalezcan dentro y fuera de los países. Estoy preocupado, pero no pesimista.

-Todas las miradas del mundo están puestas en Venezuela.

-La situación de Venezuela es dramática y un problema que compromete a toda Iberoamérica. Es muy importante dar todo el apoyo posible desde todos los países y sectores sociales a la ayuda que la Cruz Roja está poniendo en marcha para alivia la difícil situación del pueblo venezolano. La comunidad internacional debiera igualmente apoyar cualquier esfuerzo de mediación que fuese aceptable por las dos partes enfrentadas.

-Uruguay le propuso como mediador. ¿Qué papel está jugando?

-La propuesta presentada por México y Uruguay a la que fui invitado a participar como miembro de la eventual misión mediadora, está paralizada a la espera de que ambas partes estén acordes con recibirlas y trabajar con su apoyo.

-Ha descrito la 'Pax Americana' como un periodo de gran brillantez, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora. Pero advierte de que ese periodo está acabando.

-Ha sido un período de grandes logros políticos, sociales y económicos. El papel de Estados Unidos, potencia ganadora, fue fundamental. Pero también lo fue Europa y Japón. Hoy China entra a jugar un papel protagónico, con otros grandes países de Asia. Y el continente africano se ha despertado en los últimos años para alcanzar nuevos niveles de desarrollo y cooperación regional. Le diría que Estados Unidos sigue siendo un actor muy importante, pero deberá compartir la conducción de la economía y la política internacionales con otras fuerzas emergentes.

-¿El poder está ahora en Oriente? ¿Cómo afectará eso a Iberoamérica?

-Asia, y en especial China, es un socio irremplazable en el comercio internacional, especialmente para los países de Sudamérica. Es también una potencia creciente en la inversión y en la trasferencia tecnológica. Asia tiene un papel muy importante en el presente y seguramente lo tendrá más aún en el futuro.

-¿Aprendimos tras la última gran crisis o seguimos cometiendo errores?

-Hemos aprendido mucho, pero no lo suficiente para ignorar que hay problemas latentes. Como las trabas y limitaciones que se le están imponiendo el multilateralismo, especialmente en el campo comercial, o a la lucha por limitar el cambio climático o las guerras comerciales.

-¿Le preocupa el auge de la extrema derecha en algunos países?

-Me preocupan todos los extremismos y la pérdida de vigencia de la negociación y el diálogo como forma de regular la convivencia entre personas o entre países

-Siguió de cerca la puesta en marcha del gran proyecto de Avilés, el Centro Niemeyer, ya que formó parte del Patronato. Se está celebrando ahora un juicio por las presuntas irregularidades que se produjeron en la gestión. ¿Cuál era el papel del patronato? ¿Nunca sospechó ni dudó de nada? ¿Qué opinión tenía de Natalio Grueso?

-La verdad es que estuve poco tiempo en el patronato en una participación en algunas reuniones del Consejo. No tuve más información del Centro y no he seguido el desarrollo de los acontecimientos.