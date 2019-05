Desde disipar dudas o destapar fraudes, a aportar pruebas en los Juzgados, cada vez más se recurre a los servicios de un detective privado PUBLIRREPORTAJE Viernes, 3 mayo 2019, 13:37

Pese a ser una profesión plagada de leyendas y todavía desconocida para la mayor parte de la sociedad, lo cierto es que cada vez más particulares, empresas privadas y aseguradoras recurren a los servicios de un detective privado.

Desde Tesca Detectivesexplican en qué consiste su «misterioso trabajo» y en qué situaciones puede ser útil recurrir a sus servicios.

-Su labor es aún desconocida para muchos, pero lo cierto es que cada vez hay más demanda. ¿En qué situaciones puede ser útil un detective privado?

-Nuestro cometido es muy amplio. Somos profesionales que ayudamos a solucionar problemas reales. Escuchamos, proponemos una estrategia personalizada a cada problema y sacamos de dudas, aportando pruebas reales y válidas en procedimientos judiciales. Los asuntos de índole familiar, empresarial o de responsabilidad civil son los más conocidos, pero hay muchos otros campos donde es útil la intervención de un detective privado. Nuestros servicios se requieren en contenciosos de arrendamientos rústicos y urbanos, o en campos como la seguridad de las comunicaciones, la lucha contra el espionaje industrial, la búsqueda de pinchazos telefónicos y/o informáticos ilegales, etc. En casos de herencias inventariando el caudal hereditario, o buscando herederos que no se sabe por dónde andan, pero que son necesarios a la hora de aceptar una herencia.

-¿Cómo es ese primer encuentro con el cliente?

-Lo primero que suele sorprender es el trato personalizado. Una que vez que establecemos el contacto personal con el cliente, la relación es muy fluida, muy humana, muy cercana. No hay que olvidar que al margen de nuestras investigaciones, está la parte más humana de la profesión. En «Tesca Detectives» siempre hay un/a detective en el despacho para recibir a los Clientes. No vale «el cuéntaselo a la Secretaria y luego te envío el presupuesto». El Cliente siempre se reúne con un o una detective debidamente acreditad@. Ese trato personalizado y muy cercano es lo que más sorprende a nuestros clientes. Entendemos sus problemas y les orientamos hasta su solución.

-En el campo familiar, ¿qué puede aportar un detective?

-El abanico es amplio. Los clientes que nos llegan son personas que tienen algún problema, que en muchos de los casos les afecta mucho emocionalmente, y que tratamos de paliar en la medida de lo posible intentando empatizar con ellos, buscando soluciones y haciéndoles ver que otras personas han pasado por lo mismo y que una vez resuelto el problema saldrán adelante. Es un orgullo para nosotros, como profesionales, encontrarte con un Cliente después de que todo el proceso se haya terminado y que te de las gracias por el trato recibido a nivel humano. Es más, la mayoría de nuestros clientes nos vienen por otros clientes. En el campo de familia hacemos muchas cosas. Desde la búsqueda de pruebas de comportamientos desleales, con fotografías y vídeos, a la aportación de datos que pueden ayudar a la extinción de pensiones compensatorias o de alimentos. Hay mucha «picaresca» escondida. Hoy en día hay muchísimos abusos. Hay personas que siguen abonando pensiones compensatorias a sus excónyuges, pese a que en muchos casos éstos han vuelto a rehacer su vida con una nueva pareja, o están trabajando de forma encubierta en la economía sumergida, o incluso conviven con sus nuevas parejas en el que fuera domicilio familiar. También se nos requiere para comprobar si la atención de los hijos menores en manos de alguno de los cónyuges es la correcta. El tema de las custodias compartidas da muchos quebraderos de cabeza y si se demuestra que la atención de los menores no es la correcta, se puede aportar nuestro informe como medio de prueba.

De hecho, lo cierto es que todos los abogados de Familia trabajan con algún despacho de detectives. Un informe de detectives es simplemente «la prueba objetiva» que necesitan los abogados para enfrentar seguros un procedimiento.

Si el Cliente está equivocado en sus sospechas es labor del detective indicarle la situación y no incrementar el número de seguimientos cuando sabemos realmente que el Informe no va a salir positivo.

Un nicho de trabajo importante hoy en día son las comprobaciones de que hacen los adolescentes o jóvenes en su tiempo de ocio, hijos que consumen gran cantidad de alcohol o drogas. Cambios de conducta inexplicables y que afectan a la convivencia familiar, llegando incluso al maltrato por parte de los jóvenes a sus familiares más directos como pueden ser padres y abuelos. La familia necesita «saber» para luego poder gestionar esas conductas.

-¿Qué motivos puede tener una empresa para contratar sus servicios?

-En ese terreno necesitaríamos horas para explicar todo lo que hacemos. Desde problemas de índole laboral como las bajas fingidas, las duplicidades de empleo, las competencias desleales, los hurtos y robos, incumplimientos de horarios, los «escaqueos» reiterados, etc, hasta los informes financieros y pre-embargo, sobre alzamientos de bienes, sucesiones de empresas, etc. Hay mucho recorrido. Las empresas no conocen bien la labor que un detective puede tener dentro de su ámbito empresarial

-Su labor es habitual entre las compañías de seguros. ¿Hay tanto fraude?

-Absolutamente todas las Compañías Aseguradoras y todas las Mutuas de Accidentes tienen entre sus colaboradores a los detectives privados. Si no fuera así el fraude crecería exponencialmente. Se puede decir que somos «el antídoto» al engaño. Desde lesionados que exageran las dolencias que dicen padecer, hasta accidentes en los que se busca a un «falso culpable», generalmente amigo, compañero de trabajo o familiar que se presta a «ayudar» al defraudador asumiendo responsabilidades que no tuvo, hasta siniestros de robo o de incendio falsos, siempre encaminados a la famosa frase de «como paga el seguro»… En este sentido, no hay conciencia social de que engañar a una compañía de seguros supone que todos y cada uno de nosotros paguemos «un poquito más» en nuestras pólizas. Afortunadamente cada vez resulta más difícil lograr el engaño, pero aún así queda mucho por hacer.

-¿Y desapariciones? ¿Les llegan casos?

-Se nos suele requerir para buscar a personas desaparecidas, y aquí cada caso es un mundo. Hay desapariciones voluntarias, de personas que «se van» acuciados por deudas o para eludir responsabilidades o simplemente porque no quieren saber nada de su familia. También de adolescentes que se marchan de su casa, pero que en la mayoría de los casos se resuelven favorablemente y de forma rápida. Y luego las hay por dejadez, por falta de empatía, y luego cuando llegan problemas de herencias es imprescindible contar con esos familiares, y hay que localizarlos. También hay otro tipo de desapariciones más problemáticas, y que están en la cabeza de todos. Estos son los casos más complicados, aunque afortunadamente son los menos.

-¿Qué tipo de formación se requiere en España para el desarrollo de la profesión?

-Para ser detective privado se deben cursar estudios universitarios en algunos de los múltiples centros que están autorizados para ello por el Ministerio del Interior, que es quien concede luego la necesaria Licencia. La profesión de detective es una disciplina universitaria. Se estudia mucho de Derecho, de Técnicas de Investigación, de edición de fotografía y vídeo, etc.

-También comentaba que colaboran con abogados…

-Lógicamente. Hay que recordar que la mayoría de nuestros informes acaban aportándose como medio de prueba en los procedimientos judiciales. Por eso nuestra relación con Abogados y Graduados Sociales es muy cercana, muy habitual y próxima. Somos sin duda sus colaboradores necesarios. Las Asesorías Jurídicas saben que si no cuentan con pruebas válidas en Derecho, poco tienen que hacer. Nuestros informes sirven tanto para acompañar una demanda, como para rebatirla. Por esos todos los Abogados cuentan entre sus colaboradores con algún detective. Y en Tesca Detectives eso lo sabemos muy bien.