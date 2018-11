Sobrevivir en cuevas del Himalaya 02:28 Arriba, Bernal se fotografía en su refugio. A la izquierda, intento por evitar la hipotermia. «He intentado seguir una especie de sendero pero lo encontré cortado por varios derrumbes», relata el parapentista en uno de sus vídeos | José Luis Bernal filmó varios de sus intentos por salir del valle en el que estuvo perdido PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 10 noviembre 2018, 03:05

Cinco días y cinco noches en la más absoluta soledad, perdido, a la intemperie y con temperaturas bajo cero. Una aventura ahora reducida a anécdota que bien le podría haber costado la vida al sierense José Luis Bernal, que el pasado 19 de octubre se encontraba sobrevolando en parapente la cima del Big Face indio, en un extremo de la cordillera del Himalaya, cuando una tormenta lo desvió del lugar donde tenía previsto aterrizar. El viento quiso que 'Chelui', como lo conocen sus amigos, terminase tocando tierra en uno de los inmensos valles de la zona. «Aquello era un caos de bloques de piedra. Eran kilómetros abruptos y yo solo tenía mi equipo de vuelo, una ciruela, un par de almendras y una barrita de cereales. Pensé que no volvería a ver a mi familia», dijo a EL COMERCIO horas después del rescate.

Ahora, cuando se cumplen casi dos semanas de su vuelta a casa, se conocen imágenes y vídeos de esos días que bien podrían componer el diario de a bordo de José Luis Bernal y su lucha por la supervivencia. En estos documentos, Chelui narra cada uno de sus intentos por salir del lugar en el que permaneció perdido cinco días. «Hoy he intentado seguir una especie de sendero y me he encontrado con que ha sido cortado por varios derrumbes de terreno. Llevo tres días sin comer y esto empieza a ponerse feo», relata ante la cámara.

Las fotografías también dan buena cuenta de cómo fueron esos largos días en condiciones extremas, y cómo, gracias a una fe extrema en sus posibilidades de sobrevivir, pudo aguantar el mayor tiempo posible en buenas condiciones tanto físicas como mentales. «La esperanza se iba y venía por momentos», cuenta.