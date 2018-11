«Los socialistas han retrasado ocho años la variante», replica Foro La formación acusa al Principado de «conspirar en secreto» para cambiar el proyecto de las vías en lo que tacha del «robo político del siglo» R. M. GIJÓN. Sábado, 10 noviembre 2018, 04:41

No baja la presión de Foro Asturias en materia de infraestructuras, área donde esta semana ha chocado con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. En el parlamento regional, éste último responsabilizó a la formación presidida por Carmen Moriyón de haber ocasionado un año de retraso en la inauguración de la variante de Pajares, infraestructura en la que van invertidos cerca de 3.500 millones y que reducirá en unos 45 minutos el viaje ferroviario a la meseta. Según Lastra, ese tiempo se fue por el «chantaje» de Foro, que obligó al ministerio a cambiar el proyecto de las vías so pena de no dar el voto que le faltaba al Presupuesto General del Estado de Mariano Rajoy.

«Los socialistas son los principales responsables del retraso de ocho años en la variante, cuyos grandes túneles de 25 kilómetros ya estaban calados en 2008», replicó ayer Pedro Leal, en nombre de Foro. El diputado autonómico sostuvo que «la palabra 'chantaje' define mejor las perjudiciales decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, en contra de sus compromisos de investidura, y faltando a sus promesas de no pactar nunca con populistas e independentistas».

En Foro defienden que acusarles de chantajistas supone en realidad «un autorretrato de la catadura política de Lastra, que desconoce que la democracia se basa en cumplir los compromisos anunciados en los programas y en los pactos electorales». En efecto, cambiar el proyecto de la variante consta en el acuerdo de coalición con el que PP y Foro concurrieron a las últimas elecciones nacionales. En él se fijaba la instalación de vías de ancho internacional en ambos túneles de la variante, «uno de manera inmediata y lo antes posible, el segundo».

Pedro Leal consideró que ahora el Principado está «conspirando en silencio» para modificar el proyecto de las vías en lo que «supone el robo político del siglo sustrayéndonos la línea de alta velocidad que estaba en construcción».