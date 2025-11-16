La solidaridad de la Sociedad Española de Nefrología: 13.000 euros para la Fundación EDES La SEN entrega parte de los rendimientos derivados del congreso que celebró el pasado octubre en Oviedo a esta entidad de Tapia de Casariego que lleva desde 1999 procurando la inclusión de las personas con discapacidad o necesidades especiales en el ámbito rural

Miriam Suárez Gijón Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) ha realizado una donación de 13.000 euros a la Fundación EDES de Asturias con el fin de reconocer y apoyar la labor social que desarrolla esta entidad para la inclusión de las personas con discapacidad en el medio rural. Dicha entidad, creada por la Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación Especial EDES y la cooperativa de trabajadores que se ocupa del centro, se dedica desde 1999 a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, psíquica o trastornos del desarrollo en el noroccidente de Asturias y en la zona de la Mariña de Lugo.

Se hizo entrega de la donación en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, municipio donde tiene su sede la Fundación. En el acto participaron, entre otros, el presidente de la Sociedad Española de Nefrología y también director de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Emilio Sánchez; el alcalde de Tapia, Pedro Fernández; y el presidente del Patronato de la EDES, José Antonio García.

La entrega de estos 13.000 euros se enmarca dentro de la estrategia de compromiso social de la SEN y son parte de los rendimientos derivados del Congreso Nacional de Nefrología celebrado recientemente en Oviedo. La junta directiva de la sociedad que agrupa a los nefrólogos españoles decidió que fuera la Fundación EDES la destinataria de esta cantidad. La SEN emprendió esta línea de acción solidaria en el congreso del año pasado en Valencia, cuando se decidió contribuir económicamente con los damnificados de la DANA.

«Hemos valorado el trabajo fundamental que la Fundación EDES realiza en pro de la inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en el medio rural, y que viene ayudando a tantos jóvenes desde hace más de 25 años. Por eso hemos querido destinar esta donación solidaria a ellos, como ejemplo del compromiso que los nefrólogos españoles tenemos con aquellas entidades u organizaciones que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida y el bienestar de colectivos que son más vulnerables», trasladó el presidente de la SEN La Fundación EDES ofrece servicios y apoyo especializados para garantizar los derechos, la inclusión social, el acceso a los recursos y la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad o necesidades especiales, favoreciendo su autonomía y su participación en el entorno más cercano.

El acto celebrado en Tapia de Casariego sirvió también para conocer las actividades y proyectos que desarrolla la Fundación EDES y para informar sobre los objetivos de la SEN, orientados a visibilizar la importancia de la enfermedad renal y del cuidado de la salud de los riñones, a través de la prevención y el fomento de hábitos de vida saludable, la promoción de medidas de detección precoz y la sensibilización ciudadana. Especialmente, en el caso de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), que se ha convertido en un grave problema de salud pública -afecta al 15% de la población-, siendo Asturias una de las comunidades en las que tiene mayor incidencia.

Temas

Asturias