Sogepsa gestionará 39 propiedades en 12 provincias tras aliarse con Liberbank

Sogepsa gestionará 39 propiedades en doce provincias tras aliarse con Liberbank y crear juntas y prácticamente a partes iguales una nueva sociedad, Sogesproa, que comercializará y venderá activos de ambas entidades tasados en 191 millones de euros. La gestión quedará en manos de Sogepsa, por la que recibirá una cantidad fija cada año y un porcentaje, variable, por las ventas, para salvar así su delicada situación, ya que acumula una deuda de 150 millones.

Según el documento del acuerdo, los activos de Sogepsa se encuentran todos en Asturias. Entre ellos figuran las áreas residenciales de La Magdalena (Avilés), Roces (Gijón), Langreo, Luanco, Prado de la Vega (Oviedo), La Barquerina (Villaviciosa), La Cortina (Cangas del Narcea), Arriondas Norte, Oñón (Mieres) y Almuña (Valdés), así como el polígono de Bobes II y La Granda. Queda fuera el de Bobes I tras la inyección de 16,3 millones por parte del Instituto de Desarrollo Económico (Idepa) para saldar la deuda con la unión temporal de empresas que empezó a urbanizar los terrenos y acabar la urbanización. Por su parte, Liberbank suma terrenos, la mayoría urbanizables, en Sevilla, Alicante, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Burgos, Valladolid, Guadalajara, Cuenca y Zaragoza y Asturias.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, sostiene que la operación -que ha llevado cinco meses de negociaciones- se lleva a cabo para que «Sogepsa sea viable y se le dé una salida realista, eficaz y seria al suelo industrial de Asturias». Subraya que no tendrá coste alguno para el erario público y «beneficiará a los tres socios, porque se da viabilidad a los activos que, en este momento, son una carga para la sociedad. Tanto los que tienen deudas como aquellos que tienen dificultades para ser puestos en el mercado», dijo en TPA.

De esta operación apenas han tenido conocimiento los grupos parlamentarios. Tan solo a los de izquierda -con quienes el PSOE ha aprobado los presupuestos-, Lastra deslizó algún adelanto esta semana (a IU) y el mismo viernes (a Podemos), día en que se dio luz verde a las cuentas regionales. Por eso, PP, Foro y Ciudadanos solicitarán su comparecencia urgente en la Junta para que explique los detalles de una operación «opaca», sin informar al Parlamento.

El primero en reaccionar ayer fue el PP. Su presidenta, Mercedes Fernández, señaló que, «aunque Liberbank supone solvencia y credibilidad, nos tienen que especificar por qué ahora se van a poder vender los terrenos de suelo industrial y de uso residencial que Sogepsa no fue capaz de vender en los últimos años. ¿Con este nuevo armazón se van a sacar al mercado los miles de metros cuadrados que no salieron antes? ¿Por qué va a haber ahora un milagro en la gestión, una revolución en las ventas? No creemos que suponga una varita mágica para obtener los recursos de las ventas, que es lo que aminora la deuda».

En similares términos se manifestó su compañero de partido José Agustín Cuervas-Mons, para quien esta operación «supone un nuevo movimiento, pero no hay garantías de que que la deuda se vaya a liquidar antes y de que una sociedad que ni comercializó ni expropió bien vaya a vender mejor los terrenos. Es alargar el problema de Sogepsa».

Posibles sanciones de la UE

Foro y Podemos pusieron el acento en las «incertidumbres» que rodean la operación. Tanto Pedro Leal (Foro) como Héctor Piernavieja (Podemos) aludieron a las «sanciones» que puede acarrear la selección de Liberbank como socio privado después de que la sociedad fuera investigada por la Unión Europea por no respetar los principios de libre competencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación a la hora de establecer una participación público-privada. «¿Por qué Liberbank y no el SabadellHerrero o la Caixa?», se preguntó Leal. Desde su punto de vista, «supone de nuevo una mala praxis y una herencia envenenada al Gobierno» que sea elegido en mayo.

Foro habla también de la «dudosa legalidad que supone la modificación del objeto social, los estatutos y la aportación de activos a la nueva sociedad cuando Liberbank «se halla inmerso en una negociación de fusión con otra entidad bancaria», en referencia a Unicaja. Este punto también inquieta a Podemos, quien entiende que «Sogepsa no puede seguir siendo rescatada con cargo a los presupuestos regionales y hay que buscar algún tipo de solución», incluida la disolución, como la formación morada llegó a plantear. Ahora bien, «no se sabe si esta operación será suficiente para salvar a la sociedad cuya gestión pública se va diluyendo».

Nicanor García, de Ciudadanos, calificó de «muy poco presentables los procedimientos y las formas de una jugada política arriesgada». Pese a que esta operación le parece «más viable» que la petición de IU de que Sogepsa sea 100% pública, discrepa de que «sea la solución a todos los problemas y de no vaya a costar un euro a los asturianos». Porque «Liberbank querrá obtener beneficios en un momento de crecimiento económico y revalorización de los terrenos y seguiremos perdiendo dinero». Por su parte, IU se mostró «satisfecho con el giro tras una gestión nefasta» y con que «el suelo siga siendo público dentro de una sociedad pública». Ovidio Zapico apuntó que, «aunque decir ya que aporta garantías es mucho, abre una puerta para ser optimistas y sacar a Sogepsa de una muerte clínica».