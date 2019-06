«Hay mucha soledad y el cura debe acercarse a la gente» Intervención de Sanz Montes. Seis sacerdotes celebran en el Seminario Metropolitano sus bodas de oro y otros cuatro de plata al servicio de la Iglesia | Sanz Montes felicita a los homenajeados por «su largo recorrido atendiendo la llamada de Dios» y estos hacen un repaso de labor «desde la sencillez» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Viernes, 14 junio 2019, 03:06

«Hoy cumplimos 50 años de sacerdotes. 50 años de agradecimiento a Dios». Así, celebraba ayer Manuel Suárez Peñalosa, de 76 años, sus bodas de oro. Es el mayor de los seis sacerdotes que cumplían cinco décadas de ordenación. Otros cuatro celebraron sus bodas de plata, es decir, 25 años al servicio de Dios y de la Iglesia.

Manuel Suárez Peñalosa, José María Llada Fresno, Manuel Albino Laruelo García, Manuel Fernández López, José Blanco Sanabria y Julio Eugui Hermoso de Mendoza son los nombres de los sacerdotes que cumplen 50 años con Dios. «Solamente dos estudiamos en el seminario de Oviedo, Manuel Albino y yo», explicó Manuel Suárez, quien nació en el Hotel de La Reconquista de Oviedo cuando era un hospicio. Este sacerdote fue durante 35 años capellán castrense en el ejercito. Durante estos 50 años ha vivido la guerra de Bosnia, y la época más terrible de atentados terroristas en el País Vasco, «30 asesinatos en mi haber». También estuvo en Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Segovia, y en Asturias, concretamente en La Rebollada de Mieres, en Casomera (Aller) y en Oviedo.

Durante la celebración que tuvo ayer lugar en el Seminario Metropolitano de Oviedo con una misa en la capilla mayor y un almuerzo, Suárez Peñalosa afirmaba que cuando Dios llama es muy difícil decirle que no. «Yo era hijo único y mis padres preferían que hubiese formado una familia, pero cuando Dios llama...», explicó momentos antes de comenzar la celebración. El más joven de los sacerdotes que ayer celebraban sus bodas de oro fue Manuel Albino Laruelo García. «Estoy muy nervioso porque no me lo creo ni yo haber llegado hasta aquí», indicó el sacerdote que en mayo cumplió 75 años.

En moto por caleyas

Haciendo un balance de los 50 años al servicio de Dios, Laruelo García recodaba «con mucho cariño» las primeras parroquias en las que estuvo, que no tenían carreteras y por las que él se movía en moto. «Una vez vino un periodista que quería ver unas minas de oro en Tineo. Yo le llevé en moto y pasó un pánico tremendo. Al día siguiente en el periódico La Región salía a toda página 'Los curas diablos de la moto'», recordaba ayer emocionado.

Laruelo García fue animado por su madre para ser sacerdote, pues «era muy religiosa». «La vocación la vas descubriendo a través de la vida del seminario, merece la pena dedicarte a esto», explicó. El sacerdote tuvo palabras para los curas que el domingo celebraron su ordenación en la catedral de Oviedo. «Desde la experiencia que tengo les diría que quieran mucho a la gente», afirmó. Reconoció que la sociedad vive un «proceso de distanciamiento impresionante religiosamente hablando», pero recalcó que la gente «es fabulosa». «Cuando encuentran a alguien que les quiere y les aprecia, lo valoran muchísimo», indicó. Así, incidió en que un cura «tiene que ser la persona que se acerque a la gente para quererla y para escucharla. Hay mucha soledad en las personas».

A por otros 25

Juan Ignacio García Iglesias, Miguel Ángel Ríos Ferrero, Francisco Rodríguez Villacorta y José Manuel Viña Gómez celebraron también aniervarario. «A por otros 25 si Dios nos da salud y nos acompaña como hasta ahora», indicó Viña. A punto de cumplir 50 años, se ordenó a los 25, fue a la zona rural, a Proaza. «Ahí es donde aprendí a ser cura», explicó el llanerense. A su juicio, en la zona rural «descubres la humanidad y estar cerca de las personas. Anunciar el mensaje de Cristo desde la sencillez». Él también fue capellán en el HUCA cinco años, y después en el Tanatorio. «Estuve con una parte del dolor muy importante, primero con los enfermos y después con los muertos», reconoció. Sus 25 años continuaron como vicario en San Juan El Real, y «ahora llevo tres años en la parroquia avilesina de San Juan de Ávila».

La misa estuvo oficiada por el arzobispo Jesús Sanz Montes, quien felicitó a los diez sacerdotes: «Aquí estáis después de todos estos años, para dar gracias y pedir gracia». «Dios es fiel y no ha retirado la llamada, que es la misma, aunque vosotros hayáis cambiado», les recordó.

Unas 130 personas, entre familiares y amigos de los homenajeados y sacerdotes, degustaron luego un almuerzo enel Seminario.