«Solo me iría de Asturias como última opción» María Cangas está especializada en terapias asistidas con perros. / JUAN CARLOS TUERO María Cangas | Terapeuta ocupacional «Para mi profesión puede haber trabajo en una región envejecida, pero si no crece la población no lo habrá» PABLO A. MARÍN ESTRADA Domingo, 15 septiembre 2019, 03:26

María Cangas (Gijón, 1993) cuenta que desde muy cría le gustaron los animales y ayudar a las personas. En su casa siempre hubo perros y hoy no se imagina vivir sin la compañía de su amiga Zoe o alejada de sus semejantes de cuatro patas. Grado en Terapia Ocupacional por la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo y Premio Fin de Carrera en su especialidad, ha ampliado su formación en terapias asistidas con perros y en su adiestramiento. «Puedo decir que lo mío es supervocacional. Cuando descubrí que podía unir las dos cosas para favorecer a las personas me encantó y tiré por ello», confiesa ahora.

La gijonesa reconoce que no existe demasiada información sobre su especialidad académica y apunta que la terapia ocupacional «es una profesión sociosanitaria que se dedica a ayudar a las personas que han perdido su independencia en la vida diaria o bien no la tenían antes. Los colectivos son muchos: niños con autismo, personas en riesgo de exclusión, personas mayores o con patologías de salud mental. Es rehabilitación, reeducación para que la persona se pueda desenvolver por sí misma en la medida de lo posible». En cuanto a la aplicación de las técnicas de acompañamiento canino explica que con ellas «se trata de aumentar la calidad de vida de la persona, buscando en la interacción con el perro que se sienta motivada para determinadas actividades que sin él quizás no haría. Ofrecen un apoyo que no encuentran en personas de su entorno. Hay muchos estudios que avalan sus resultados positivos», asegura.

En la actualidad María trabaja como terapeuta en el servicio de Rehabilitación del HUCA, un empleo eventual que le gustaría consolidar en un futuro próximo concurriendo a unas oposiciones. Acerca del que comparten con ella generaciones de jóvenes asturianos, admite que «lo veo bastante preocupante, deberían buscarse alternativas para nosotros y que la gente joven se pudiera quedar aquí, porque si no el problema será para todos». En su caso particular admite que «dado mi perfil y teniendo en cuenta que la población en Asturias cada vez está más envejecida creo que más o menos trabajo voy a tener», para matizar que «en todo caso si no hay crecimiento de la población y juventud va llegar un momento en que tampoco lo tenga. Es como una pescadilla que se mueve la cola», reflexiona. En cuanto a sus propios planes y a la posibilidad de tener que seguir la diáspora en busca de una oportunidad fuera de la región manifiesta que «me iría si no hay más remedio, pero haría lo que fuera por quedarme aquí. Me parece un sitio donde se está muy bien, hay muy buena calidad de vida y me marcharía solo como última opción».

De momento, María sigue formándose y aprovechando la experiencia del HUCA, mientras consagra su tiempo libre en salidas por la naturaleza con Zoe. No duda al responder qué le enseñaron a ella los perros: «A respetarse, como hacen entre ellos, a comunicarse con calma y a empatizar».