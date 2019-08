«Solo quiero que mi hijo lleve lo mejor que pueda la enfermedad y no sufra» Lorena Vidal critica que el tratamiento pautado para Aaron, un joven de 20 años con 'síndrome de west', no le supone «ninguna mejora» L. MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 29 agosto 2019, 02:55

A Aaron le diagnosticaron cuando contaba con cinco meses de edad el 'síndrome de west', una enfermedad neurológica, el tipo más frecuente de encefalopatía epiléptica. A su madre le dijeron entonces que el pequeño, su único hijo, no podría hablar y seguramente tampoco caminar. El joven presenta parálisis cerebral, retraso psicomotor y movilidad reducida, pero ha superado muchas de aquellas dificultades iniciales que le plantearon a la avilesina Lorena Vidal.

Estos días, no se separa de la cama de la planta de neurología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el que el chaval lleva ingresado ocho días. Permanece hospitalizado después de sufrir una crisis convulsiva a raíz de tomar un fármaco que se le administró en urgencias para controlar uno más de los muchos episodios de epilépticos con trastorno de la conducta que viene presentando en los últimos meses. Este hecho motivó que Vidal presentara el pasado 30 de julio una reclamación en atención al paciente en la que, entre otras cuestiones, hace constar que «con anterioridad se descartó y prohibió la administración» de dicho fármaco. Con anterioridad ya había presentado otra queja para solicitar un cambio de neurólogo, pero no obtuvo respuesta.

La madre de Aaron asegura que estos trastornos de conducta se remontan al menos cinco años atrás. «Llevo tiempo diciéndolo, pero no me hacen caso. Si lo hubieran hecho, podían entonces haber cambiado la medicación pautada y podíamos haber llevado esto mucho mejor. Lo único que quiero es que mi hijo, dentro de sus posibilidades, lleve lo mejor que pueda la enfermedad y que no sufra», asegura. También se lamenta de que «no se me avisó de que esto» -se refiere a esos cambios de conducta- «podía ser una degeneración de la enfermedad».

Con andador

A Lorena Vidal no le convence el tratamiento que, después de tres ingresos hospitalarios, sigue su hijo. «No le supone ninguna mejora, todo lo contrario», dice tras días viendo cómo Aaron pasa la mayor parte de la jornada en la cama, somnoliento, y que ahora precisa de un andador para poder desplazarse por el hospital. Ella sostiene que son las secuelas que le provocó la convulsión del pasado 30 de julio. «Pretendían darle el alta esta semana, pero en este estado yo no me lo llevo a casa», explicaba ayer horas antes de que el jefe de servicio de neurología hablara con ella. «Me ha dado la razón y me ha dicho que mañana (por hoy) tratarán de buscar una medicación que lo estabilice».