Solución a las tarjetas y créditos «trampa»

En la temida cuesta de enero aparecen muchas veces, entre otros gastos, los de la tarjeta de crédito.

Nos acostumbramos a pagar mensualmente un «préstamo» que nos hace una financiera, en la confianza de terminar algún día los pagos que conlleva el gasto con éste cómodo producto, pero que en la mayoría de los casos esconde problemas al aplazar los pagos.

Pablo Vallaure, de Vallaure Abogados, explica qué soluciones ofrece la Ley.

-¿Qué problemas conlleva la utilización de tarjetas de crédito?

-La facilidad de la obtención de créditos rápidos o pagar con la tarjeta de crédito, frente a los créditos al consumo habituales, para luego devolver en cuotas mensuales relativamente

pequeñas tiene un truco, y es el interés que se aplica a las cantidades gastadas.

Frente a un 8% de media de los créditos al consumo, las tarjetas y créditos rápidos tienen un interés

de más del 20%, 30%, o incluso al 2000 ó 3000% TAE en el supuesto de minicréditos inmediatos, como los de Vivus o Creditea, por poner algún ejemplo.

Esto supone que la cuota pequeña que pagamos cada mes no sirve para rebajar la deuda, ya que por ejemplo, si pagamos 60 euros mensuales, es muy probable que 59 euros sean de intereses y sólo amorticemos 1euro, con lo cual, devolver por ejemplo 3.000 euros se convierte en algo eterno e imposible.

Mucha gente se da cuenta que después de estar pagando varios años, la deuda inicial, que entienden casi pagada, se acerca mucho a la cantidad del principio.

-¿Qué podemos hacer?

-Lo primero es darse cuenta de que tienes el problema. Como he dicho, el consumidor medio no se percata de ello, sabe que cada mes tiene que pagar 60, 100 ó 300 euros, pero cree que la deuda bajará, y no es así.

Financieras como CETELEM, COFIDIS, Wizink (antes Citibank o Barclaycard) y bancos habituales como BBVA, Liberbank, Sabadell o Santander ofrecen este tipo de tarjetas.

Pero el interés aplicado es ilegal, por lo que la tarjeta es nula, de tal forma que sólo estaremos obligados a devolver el dinero que efectivamente gastamos, siendo el interés del cero por ciento y las comisiones por devolución, seguros contratados, etc. también nulos.

-¿Y esto qué supone?

-Que sólo tendremos que devolver lo dispuesto. Se dan casos en los que tras gastar, por ejemplo, 4000 euros llevamos años pagando cuotas mensuales, con lo que habremos pagado 10.000 euros. Al tener que devolver sólo los 4.000 euros gastados, la financiera o el banco deberá devolvernos los 6.000 euros pagados de más, y además, la deuda que tenemos actualmente desaparece.

Hemos ganado demandas en las que se ha devuelto a nuestros clientes 14.000, 20.000 y hasta más

de 30.000 euros, además de cancelar deudas de 15.000 ó 18.000 euros.

Además, los créditos rápidos, de 300 ó 500 euros pueden convertirse en pocos meses o semanas en

cantidades de 2.000 ó 3.000 euros al aplicarse un interés exagerado.

Esto no es real, puesto que lo efectivamente debido será el capital inicialmente pedido.

-¿Cuáles son los pasos a seguir para solucionar esta situación?

-En Vallaure Abogados ofrecemos una consulta totalmente gratuita. Aunque no se disponga de documentación, podemos estudiar su asunto y guiarle para la obtención de la misma, y la reclamación de la nulidad de la tarjeta y de la devolución de las cantidades que correspondan,

además de, como he dicho, cancelar la deuda actual. Por eso animamos a quien haya utilizado

esta tarjeta o pedido un «crédito rápido» a llamarnos y concertar una cita en la que podremos

explicarle más detalladamente lo expuesto.