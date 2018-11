«Me sorprendió el poco personal que hay para controlar la contaminación» Cabaleiro empezó el lunes en la Fiscalía Anticorrupción. / P. LORENZANA Alejandro Cabaleiro - Fiscal de Medio Ambiente que pasa a Anticorrupción «Las Brigadas del Principado dijeron que su labor no es tanto investigar quién causó el incendio; de seguir así, habrá menos condenas» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 07:56

La Fiscalía Anticorrupción lidera las investigaciones por el geriátrico de Felechosa en Asturias, el comisario Villarejo, la trama 'Púnica' y es la que ha logrado encarcelar a Rodrigo Rato. Desde el lunes la refuerza Alejandro Cabaleiro (Avilés, 1979), que aterriza en esa primera división en la lucha contra la corrupción tras pasarse cinco años peleando contra los incendios y la contaminación en su calidad de fiscal delegado de Medio Ambiente en el Principado.

-¿Sabe ya si matar lobos es legal?

-Lo respondí en un decreto de 64 folios. Legalmente se puede porque no está en la lista de especies de máxima protección.

-Solía decir que el lobo está en un limbo...

-Penalmente lo está en el sentido de que ni es especie cinegética ni está expresamente prohibida su caza. Matarlo tiene una sanción administrativa, pero penalmente hay argumentos a favor y en contra de que fuera un delito. De todas formas, de todos los ejemplares que han aparecido muertos no se ha determinado ningún responsable, por lo que no sabemos cómo lo verían aquí los tribunales.

-En su última memoria anual analizaba las consecuencias del cambio que el Principado hizo en las Brigadas de Investigación de Incendios (Bripas), que desde el verano dependen de los bomberos. Dice que presentan el mismo número de informes, pero que se limitan a decir si el fuego fue provocado, no a apuntar quién puede ser el culpable. ¿Mantiene esa reflexión?

-Sí. Ellos hacen dos tipos de informes fundamentalmente. El de causas, que dice si fue un rayo o la acción humana y que sin fotos es de dos o tres folios. Y luego está el de investigación, que siempre fueron menos numerosos, más completos, de 18 o 19 folios, y apuntan indicios contra alguien. Lo que ha implicado ese cambio es que ahora las Bripas entienden que esa investigación le corresponde más al Seprona de la Guardia Civil.

-¿Es lo que le han dicho?

-Más o menos, dijeron que la labor fundamental de las Bripas es ver las causas del incendio, no tanto investigar quién lo hizo. Es una decisión organizativa que respeto. Me limito a constatar su efecto.

-Hasta ahora la mayoría de las condenas que han logrado eran en base a informes de las Bripas, ¿verdad?

-Sí, también algunas gracias al Seprona, pero fundamentalmente por las periciales de las Bripas.

-De seguir así esta nueva dinámica, ¿dejaríamos de tener condenas contra incendiarios?

-No solo tendríamos menos condenas, también menos juicios. Hay una circular que nos obliga a poner la denuncia, pero la haríamos con petición de sobreseimiento.

-En anteriores memorias también echaba de menos una estrategia de prevención contra incendios.

-El espacio de la memoria es limitado y si algo no cambia, pues quizás por eso no se puso ahora. Me parece que están trabajando en una estrategia pero que aún no está.

-Hablaba también de dos investigaciones a una multinacional por un vertido, de que le extrañó saber el poco personal del Principado para controlar la contaminación.

-Cité a personal del Principado encargado de ese control y ellos manifestaron que tenían pocas plazas, y que no todas estaban cubiertas, de forma que esa multinacional no tenía un inspector asignado. Así se pierden pruebas para determinar el responsable de un vertido. Me causó sorpresa los problemas que tienen por falta de personal.

-Han aumentado las denuncias por maltrato animal. Detrás, ¿qué hay?

-Hoy es difícil que alguien alegue que maltratar a un perro no es delito. Al derecho no le importa si lo sabes o no, solo si eres responsable.

-Va a seguir llevando el caso Niemeyer. ¿Cuándo le costó estudiarlo?

-Un mes, en exclusividad.

-¿Le dará tiempo al nuevo abogado de Natalio Grueso?

-Es un despacho, seguramente le sobren medios para prepararlo.

-Le sorprendió que fuera a la cárcel.

-Es lo que se hace cuando no puedes notificar dos veces a alguien. Dijo que no lo sabía; creo que es licenciado en Derecho.

-Tras años de escándalos, ¿cree que hay menos corrupción?

-Está como históricamente. Es consustancial a la raza humana, nunca desaparecerá y lo importante es que haya gente que si lo sabe lo denuncie y se pueda investigar.

-Los casos de El Musel, UGT y Hulla los destapan organismos externos a la región. ¿La cercanía es una dificultad para ver los indicios?

-No lo creo. La Olaf, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción tienen más medios para investigar.

-¿Qué cambios mejorarían la lucha contra la corrupción?

-Tener más medios. La Justicia es siempre la peor dotada de ellos.