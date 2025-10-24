12ª Edición STARTinnova - curso 2024/25
Participantes y colaboradores de la decimoprimera edición de STARTinnova del curso 2024/25
Gijón
Viernes, 24 de octubre 2025, 18:23
Participantes de la 12ª edición, curso 2024/25
IES NÚMERO 5 (AVILÉS)
'Emprendimiento' como palabra clave
Para los alumnos de este instituto la palabra clave de STARTinnova es 'emprendimiento'. Para lograrlo el alumnado desarrolla creatividad, autoconfianza, autonomía y sobre todo, lo más importante, trabajo en equipo. Lo que más atrae a los alumnos es que sea una plataforma online interactiva, llena de herramientas útiles y ayuda. Además, propicia la cooperación. Sus proyectos han ido desde la moda hasta los juegos inclusivos.
El centro
Es el instituto más 'joven' de Avilés, ya que abrió sus puertas en el curso 1992/93. En sus aulas se imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Participantes
Aitor Suárez, Alejandro Pastor, Lucas Martínez, Fernando Pérez, Olivia Olmo, Noa Becerril, Miriam Fernández, Ángela Barredo, Sandra Lozano, y Raquel Martín.
Tutora
Dulce Mariño Hidalgo
COLEGIO INMACULADA JESUITAS (GIJÓN)
Una visión de lo que es una empresa
Desde el centro gijonés participan una treintena de alumnos de 1º de Bachillerato que adquieren una visión general de lo que es una empresa, y cómo se construye desde cero. La parte que más gusta es la de 'crear' algo útil para la sociedad, es decir, cómo esa empresa puede mejorar la vida de los demás. Sus proyectos tienen un alto componente de sostenibilidad y economía social.
El centro
Centro de la Compañía de Jesús caracterizado por la colaboración entre jesuitas y laicos para la formación de personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas.
Participantes
Ignacio Alonso, Víctor Álvarez, Alba Aranguez, Lisa Álvarez, Álvaro González, Miguel Díaz, Carlos Fernández, Bárbara García, Inés López, Jimena Prieto, Adriana Aguado, Lucas Bajo, Iñigo Cañete, Aroa García, Juan Luis Zabala, Óscar Blanco, Asur Cabeza, Beltrán Menéndez, Álvaro Suárez, Miguel Trespalacios, Álvaro Fariña, Daniel Martín-Mateos, Casilda Morilla, Mauro Orviz, Borja Sampedro, Álvaro Cabezas, Estela Patricia Charterina, Álvaro Estrada, Gonzalo García, y Nicolás Rodríguez.
Tutor
Joaquín Casado (Kino)
COLEGIO INTERNACIONAL MERES (SIERO)
Una forma atractiva y dinámica de aprender
STARTinnova es una forma atractiva y dinámica de aprender. Así lo afirman desde este colegio. Su participación aporta valor y enriquece a todos, haciendo que los alumnos ya lleven el sello de innovación y emprendimiento, algo que puede servirles para el futuro. Sus proyectos abarcan el mundo de la moda, las app y las pymes.
El centro
Centro privado asturiano cuyo modelo se basa en el fomento del pensamiento crítico, la autodisciplina y el trabajo en equipo para formar estudiantes y personas multidisciplinares, globales y resilientes.
Participantes
Carmen Rodríguez, Carolina María Cachán, Elena García, Catalina Vaes, Claudia Cuesta, Cecilia García, Sofía Riera, ADriana Santoro, Daniel Arganza, Jaime Faes, Pablo Alonso, Pelayo García, Pablo Hu, Xuerui Bian, Alejandro Rivera, David Álvarez, Felipe Andrés Sierra, María González, María Estévez, Shuyi Zhu, Cristina Fernández, Violeta Mier, Marina Vigirl, Clara Gómez, Eva María Díaz, y Eugenia Rico.
Tutora
Irene González Suárez
IES SÁNCHEZ LASTRA (MIERES)
Una alternativa al trabajo por cuenta ajena
Los proyectos presentados desde el instituto mierense están relacionados con el mundo de las mascotas. Con el programa de ELCOMERCIO, los alumnos han conocido una alternativa al trabajo por cuenta ajena, y eso es el emprendimiento. Cualquiera con una buena idea, un buen equipo de trabajo y, por supuesto, con ilusión y esfuerzo, puede crear una empresa y tener éxito.
El centro
Situado en el centro de Mieres, forma parte de un entorno donde se concentra el campus universitario. Ofrece Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Participantes
Pablo Gutiérrez, Óscar Segurado, Pelayo Gómez, David González, Alicia Gutiérrez, Yan Marcos García, Covadonga González, Alba Fernández, Inés Gancedo, Mario Baragaño, Alba llera, Lucía Fernández, Carla Prieto, Nel Noriega, Saray Merino, Clara Farray, Haizea Mejido, Leandro Manuel Fernández, Iyán Martínez, Miguel Carballo, Pelayo Rocha y Manuel Marcos.
Tutoras
Tamara Alonso Suárez y Carmen Espina Menéndez
ESCUELA EUROPEA PF ASPASIA (OVIEDO)
Competencias digitales
Los alumnos de la Escuela Europea que este año han participado en STARTinnova destacan del programa que les ha proporcionado una base sólida en competencias digitales, algo que dicen, es esencial en el actual panorama laboral, cada vez más digitalizado. Además, la simulación de una empresa real les ha proporcionado un contexto realista y envolvente para el aprendizaje.
El centro
Centro con más de 30 años de experiencia ofreciendo a los jóvenes estudiantes la posibilidad de formarse para su primer empleo o el autoempleo a través de su programa formativo basado en la combinación de lecciones prácticas y teóricas.
Participantes
Liena Ropero, Juan Marcelo Burón, Wendy Fernández, Carlota Riestra, Alicia Menéndez, Javier Albornoz, Jorge de la Vega, Laura Orgaz, Daniela Gayol, Bertha Araceli Valdívia, Ayesa Alely Vallejos, Claudia Álvarez, Gerandine del Carmen Lagos, Marian Kristell Araoz, Hugo Acebal, Pablo Gallinal, Miguel Pelayo Norniella, Aitana García, Gonzalo Pulgar de la Torre, Liliana Del Carmen Godoy, Luisa Marín, Kevin García, Nicolás González, y Hugo Gutiérrez.
Tutores
Pablo Avín Álvarez y Daniel Zarzuelo
COLEGIO SANTA MARÍA DEL NARANCO ALTER VÍA (OVIEDO)
Un proyecto para fomentar la cultura emprendedora
Los participantes han reflexionado para dar respuesta a una necesidad social sin cubrir, lo que fomenta la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo. El mundo de la IA y la movilidad sostenible están presentes en sus proyectos.
El centro
Centro concertado que ofrece desde Infantil hasta Bachillerato. La innovación es uno de sus valores, y por ello aprovechan las posibilidades que ofrece la tecnología.
Participantes
Allina Sofía Rotari, Elsa Coalla, Gabriela Cuesta, María Vega, Marta Veiga, Celia García, Selina García, Diego Palicio, Daniel Delgado, Lucas Álvarez, Alejandro Menéndez, Pablo Fdez. Braga, Pablo Fdez. Querol, Nel Fernández, Pablo Menéndez, Diego Mera, Asur Vieira,Moisés Gutiérrez-Tuya, Javier González, Curro Martín, Mateo Roza, Pedro Villafranca, Marcos Díaz, Mateo Gancedo, Edgar Lizán, Nicolás Rodríguez, Juan Moreno, Lola del Castillo, Ayalga Suárez, Marta García, Elena Lancina, Rubén García, Ainhoa Díaz, Ángela Fernández y Daniella López.
Tutora
Patricia Sánchez Bautista.
IES PANDO (OVIEDO)
Un proyecto enriquecedor
Para las alumnas del IESPando, participar en STARTinnova es una experiencia enriquecedora, que les obliga a salir de la rutina de las cuatro paredes del centro, algo que siempre es positivo. El trabajo en equipo, la coordinación y la comunicación han sido claves para elaborar su proyecto perteneciente al mundo de las Artes Gráficas, en concreto, al sector de la Fotografía y cartelería.
El centro
Centro público de Oviedo, ubicado en la avenida del mismo nombre, en el barrio de Pumarín. En sus instalaciones se ofrecen estudios de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de grado superior (Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia) y medio (Impresión gráfica y Preimpresión digital).
Participantes
Nadaya Carrillo, Paula Carballeira y Vanesa Salazar.
Tutora
Luisa García Rubio.
IES ALFONSO II (OVIEDO)
Las competencias 'blandas', las protagonistas
Las competencias 'blandas' o 'skills softs', son las verdaderas protagonistas. Así los alumnos han fomentado aptitudes como el trabajo en equipo, la resilencia, la creatividad, la organización, la planificación o el compromiso de cumplir plazos. En total se presentaron 10 proyectos, todos relacionados con los ODS, y que fueron desde el sector de la hostelería hasta el cuidado del medioambiente, pasando por los servicios financieros, educativos, tecnológicos, la energía renovable o gimnasios para la tercera edad.
El centro
Situado en la calle Santa Susana, en pleno centro de Oviedo, cuenta con alumnos que se reparten en cursos de ESO, Bachillerato y ciclos de grado superior. Fue fundado en 1845 como instituto agregado a la Universidad.
Participantes
Margarita Cancio-Donlebun, Daniel Faedo, Santiago Rodríguez, Antonio Sampedro, Dumitrita Torgan, Enllerber Alfonso Bastidas, Eimy Nailén Farfán, Humberto Milciades Reyes, Mario Sánchez, Melina Maciel Vásquez, Nerea Fernández, José Salomón Aguong, David García, Cynthia Martínez, Paola Teruel, Alejandra Alzaga, Madeleine Heidy Rojas, Magali Aisha Roriz, Daniela Viñuela, Mariana Elizabeth Zabala, Carolina Álvarez, Ager Arrastua, Manuel Palacio, Paula Guardado, Rubén Abad, Raúl Fernández, Jana Noval, Pablo Gómez, Bruno Cabrero, Lucas Barredo, Candela Blanco, Daria Bottoni, María Betraiz Gudín, Tania tejero, Ana Viella, Dayana Giselle Cachiguango, Adama Leye, Pilar Sierra, Olivia Vallina, Nicolás Giresse, Sara Rilo, Coloma García-Busto y Carna Inés Pérez.
Tutora
Soledad Collado García.
COLEGIO DE FOMENTO LOS ROBLES (SIERO)
Un aprendizaje por proyectos
STARTinnova se basa en un aprendizaje por proyectos, algo que proporciona a los alumnos de Los Robles y Peñamayor habilidades para desarrollar su talento y la confianza suficiente para lograr sus metas. Además, tal y como señalan, les proporciona un aprendizaje práctico aplicando conocimientos de distintas materias en proyectos reales, que en su caso, versan sobre aplicaciones móviles.
El centro
Ofrecen enseñanzas desde Infantil hasta Bachillerato. Su proyecto educativo se basa en una educación personalizada, en bilingüismo, calidad e innovación y educación en valores.
Participantes
Daniel Jalón, Pablo Verdín, Fernando Villegas, Roberto González, Martín Botas, Lucas Riestra, Ignacio González, Tomás Verdín, Ramón Trancho, Paula Fernández, Catalina Fontecha, Lola Paredes, Alejandra Mendez, Laura Blanco, Jimena López-Aranguren, Ignacio Cortés, Matías Martín, Jaime Junceda, Pelayo Fernández, Santiago Orviz, Natalia Fernández, Julia Gómez-Lacazette y Teresa Arias.
Tutora
Cova Millán
IES VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA (VILLAVICIOSA)
Ideas reales y factibles en un futuro
El proyecto presentado desde el instituto de Villaviciosa ha demostrado a los alumnos del centro que sus ideas son reales y factibles en un futuro, es decir, que pueden llegar a llevarse a cabo. Además los alumnos ven la utilidad práctica de lo que a diario aprenden de manera teórica en clase, eso sí, de una forma mucho más motivadora para ellos. Su proyecto está relacionado con ofrecer servicios a los propietarios de mascotas.
El centro
Se fundó en 1968 bajo el nombre de Instituto Técnico Mixto. Tuvo diferentes nombres y ofreció diversas formaciones, desde aquel entonces, incluyendo la Formación Profesional. En 2011 adquirió su denominación actual en honor al académico maliayo. Actualmente ofrece estudios de ESO y Bachillerato.
Participantes
Artem Koshkin, Atahualpa Nehuen, Yago Miravalles, Manuel Margolles, Ángel David Díaz, Alberto Prida, Khadija El Jabroui, Claudia Vigil, y Chaimael El Jabraoui.
Tutora
María Carmen Ruiz Rosso
IES DOCTOR FLEMING (OVIEDO)
Competencias emprendedoras y ciudadanas
STARTinnova permite desarrollar la competencia emprendedora, la competencia ciudadana y la competencia personal, social y de aprender a aprender. El contacto con las empresas y el análisis del entorno para detectar oportunidades de empresa, es lo que más gusta a estos alumnos. Sus proyectos están relacionados con la economía social, el bienestar, o el medioambiente entre otros.
El centro
En el centro público ovetense se imparte docencia de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Participantes
Dulce Sánchez, Luna Buzón, Emma fernández, Angelina Xia, Helena García, Nayara Ovies, Lorena Isidro, Daniela Viso, Ofir Soler, Marina Martínez, Juan Parrondo, Martín Martínez, Eric Hidalgo, Pelayo Lobo, Cristina Robles, Adrián Acebal, Sira Álvarez, Carlos Álvarez, Elena Martínez, Telma Salas, Laura Herrero, Carlota Díaz, Germán Gil, Daniel Colunga, Víctor Secades, Adrián Bueno, Ángel Conde, Álvaro Fernández, Alex Pedreira, Esther Ibañez, Esmeralda Lazcano, Gabriela Santana, Laura Menéndez, Adriana Moreno y Yara Silva.
Tutora
Ángeles Luengo
COLEGIO SAN IGNACIO JESUITAS (OVIEDO)
Habilidades para cualquier ámbito profesional
A través de STARTinnova, los alumnos de este centro han puesto en marcha no solo habilidades relacionadas con el emprendimiento, sino capacidades que les servirán para el éxito en cualquier ámbito profesional. Sus proyectos han versado sobre la ayuda social, el crecimiento personal, fomentar actividades y nuevas experiencias.
El centro
Ofrece las etapas Infantil, Primaria y Secundaria concertadas, además de Bachillerato privado. A principios del siglo XX el colegio se fundó en Oviedo. En 1973 se trasladó a su ubicación actual.
Participantes
Gonzalo Alonso, Daniela Balbás, María Jordán, Sofía Isabel Martín, África Ballester, Belén Blanco, Olaya Carvajal, Mariana Pesquera, Jimena Revuelta, María Suástegui, Sonia Díaz, Sofía Fernández, Alba López y Carlos López.
Tutora
Macarena González Antuña
