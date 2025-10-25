STARTinnova marca récord en su decimotercera edición El programa de fomento de la cultura emprendedora de EL COMERCIO arranca con la participación de 14 centros educativos y más de 200 alumnos

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Inaciu Iglesias (Cartonajes Vir), Jorgelina Expósito (Fundación EDP), Juan García-Ovies Sarandeses (Fundación EDP), Emilio Sánchez-Cortezón (Nalón Innova, Química del Nalón), Carlos Pendás (Gonvarri Asturias), Luis Pérez (Gonvarri Asturias), Dulce Mariño (IES Nº5 Avilés), Diego Oliveira (EL COMERCIO), Susana Pérez (Universidad de Oviedo), Sonia Fernández Castillo (Cámara de Comercio de Oviedo), Salomé González (Gonvarri Asturias), Liliana Valdés (Caja Rural de Asturias), Alfonso López (Universidad de Oviedo), Carlos González-Lamuño (FADE) y Cristina Fanjul (CEEI).

Dicen que el 13 trae mala suerte, pero STARTinnova no cree en supersticiones. El programa de fomento de la cultura emprendedora organizado por EL COMERCIO ha alcanzado este jueves su decimotercera edición, presentada en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, con cifras récord: 14 centros educativos y más de 200 alumnos de Bachillerato y Formación Profesional participarán este año en la iniciativa.

Durante el acto de presentación, el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo, Alfonso López, destacó la importancia de este tipo de proyectos para conectar la formación con el mundo laboral. «Porque la Universidad está por el emprendimiento, la innovación y la formación de los jóvenes», afirmó. Además calificó de «íntima y fluida» la relación de la institución académica con la empresa y el mundo laboral y reconoció a STARTinnova como una magnífica iniciativa dentro de la apuesta por la empleabilidad y la formación práctica, que «siempre va batiendo récords, porque siempre hay más gente». Por todo ello concluyó reconociendo que su «alegría es enorme».

LA INICIATIVA Organizador EL COMERCIO

Patrocinadores FADE, Sekuens, Caja Rural de Asturias, Universidad de Oviedo, Fundación EDP y CEEI

Colaboradores Cámara de Comercio de Oviedo, Ascensores Tresa, Química del Nalón, Cartonajes VIR, Zitrón y Gonvarri Asturias

Centros educativos participantes

- Oviedo Escuela Europea FP Aspasia; IES Alfonso II; Colegio San Ignacio Jesuitas de Oviedo; IES Doctor Fleming

- Gijón Colegio Inmaculada - Jesuitas Gijón; Svida Formación (FP); Colegio La Asunción

- Avilés Colegio Salesianos Santo Ángel Avilés; IES Número 5

- Llanera Colegio de Fomento Los Robles Peñamayor

- Pruvia English School

- Meres Colegio Internacional Meres

- Mieres IES Sánchez Lastra

- Villaviciosa IES Víctor García de la Concha

Por su parte, el director de Marketing de EL COMERCIO, Diego Oliveira subrayó el compromiso del periódico con el talento joven y el tejido empresarial asturiano. Presentó el proyecto como la suma de todo lo positivo que el medio puede aportar al «creer profundamente en esta región y en su gente y trabajar junto a quienes comparten ese mismo espíritu». Manifestó también agradecimiento y orgullo al ver «cómo universidades y empresas se implican tanto en un programa» que no sólo forma a los jóvenes, sino que les ofrece una experiencia real de emprendimiento. Destacó el incremento de centros educativos adheridos que «abarca toda Asturias y no se queda sólo en las grandes ciudades», y también tuvo palabras de reconocimiento para los tutores, cuyo compromiso permite que «STARTinnova siga siendo un proyecto de referencia».

Al acto de presentación acudieron representantes de las empresas e instituciones que participan en el programa STARTinnova como Cristina Fanjul, directora del CEEI; Jorgelina Expósito, responsable de Actividades Transversales de la Fundación EDP; Juan García-Ovies Sarandeses, director ejecutivo de la Fundación EDP; Carlos González-Lamuño, director de Comunicación y Marketing de FADE; Liliana Valdés, responsable de Instituciones de Caja Rural de Asturias, Susana Pérez, directora de Empleabilidad de la Universidad de Oviedo; Sonia Fernández Castillo, directora del área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Oviedo, Emilio Sánchez-Cortezón, gerente de Nalón Innova (Química del Nalón); Inaciu Iglesias, consejero delegado de Cartonajes Vir, Carlos Pendás, responsable de Marketing y Comunicación de Gonvarri Asturias; Salomé González, directora de Recursos Humanos de Gonvarri Asturias Luis Pérez, director de I+D en Gonvarri Asturias y Dulce Mariño, tutora del IES Número 5 de Avilés.

Trece ediciones después, STARTinnova demuestra que la suerte poco tiene que ver con el éxito: lo que realmente cuenta es la visión, la determinación y la ganas de emprender que cada año muestran cientos de jóvenes asturianos.

