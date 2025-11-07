Olga Esteban Oviedo Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

El suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, no solo afecta a enfermos mentales, tiene que ver con una percepción muy personal de situaciones que se consideran irresolubles y, en ningún caso, debe confundirse con la libertad o el derecho a morir dignamente. Porque hay muchos mitos y tabús sobre el suicidio y, para afrontar el fenómeno y sobre todo, su prevención, lo primero es conocerlo. Y en ello se empeña la Asociación Abrazos Verdes, referente en Asturias en este tema. Hoy han llevado la información a la Universidad de Oviedo, a través las jornadas AVANZA de Prevención del Suicidio, en colaboración con el Colegio de Psicología del Principado, que han ofrecido dos charlas. La primera, sobre 'Más allá del tabú: revisando nuestra filosofía ante el suicidio', en la facultad de Filosofía y Letras y otra sobre 'Comprendiendo el fenómeno del suicidio y su conducta en la adolescencia'.

Futuros maestros y pedagogos han escuchado a Carles Alastuey, psicopedagogo y coordinador de los grupos de soporte de Después del Suicidio, una asociación de supervivientes creada en Cataluña en 2012. «El suicidio forma parte de la conducta humana. Nos espanta por nuestro desconocimiento y el estigma que lo acompaña, pero no nos es ajeno». De esta forma, clara y contundente, ha arrancado la charla, en la que se ha puesto de manifiesto que Asturias sigue a la cabeza de las tasas de suicidio en España. Los últimos datos oficiales hablan de 140 suicidios en 2023.

Un «tsunami» alrededor: 6 afectados por cada suicidio

Cada uno de esos 140 casos provocó «un tsunami alrededor», un «duelo de difícil solución». Se calcula que, de promedio, cada suicidio afecta íntimamente a entre 6 y 10 personas (muchas más si tiene lugar en una institución educativa o en el puesto de trabajo). Con lo que los 4.116 suicidios que se registraron en España en 2023 afectaron a más de 24.000 personas. «24.000 personas invisibles».

Lo primero que hay que tener claro es que «nos puede pasar a cualquiera», ha explicado Alastuey. Primer mito desterrado. El segundo a desterrar es que no se puede hablar de ello. Al contrario, hay que hacerlo. Porque hablarlo, conocerlo e invertir en políticas de prevención «mejora las cifras, del mismo modo que lo hizo con las muertes por accidentes de tráfico». Y el tercero y quizás más importante es que el suicida desee morir. «Viven en la desesperanza, en la creencia de que no hay solución para lo que les pasa. No quieren morir, quiere dejar de vivir con ese sufrimiento».

Entre las víctimas de suicidio hay más hombres que mujeres, y la mayoría de edad avanzada. Con dos 'peros'. El primero, que las mujeres protagonizan más tentativas. Y, segundo, el dato «dramático» de lo más jóvenes.

Las consecuencias de la pandemia

El fenómeno, así como las tentativas y las autolesiones, se multiplicaron tras la pandemia. El psicopedagogo ha mencionado estudios realizados en Cataluña que demuestran un «aumento exponencial» de consultas de urgencias de salud mental en adolescentes tras el covid. Especialmente entre las chicas. ¿Por qué? Todo hace indicar que el comportamiento de unos y otras fue diferente durante el encierro: ellos pasaron más tiempo socializando gracias a los juegos en línea. En ese tiempo aumentaron el estrés académico y el aislamiento social, en un momento en el que los adolescentes están aún formando su personalidad.

A todo ello, ha insistido Carles Alastuey, hay que sumar el efecto de las redes sociales, un efecto que no ha dudado en calificar de «tóxico», en el que se juntan cuestiones como «obsesión por ser visible», la posibilidad de «consultas peligrosas», la extensión del acoso escolar hasta la propia habitación de los escolares...

Con todo, los centros educativos se encontraron con una situación «para la que no estaban preparados». Ahora, ha quedado claro que todos deben tener una estrategia preventiva.

Y hay elementos a tener en cuenta en casa y en el colegio. Como los factores de riesgo, como la presencia de autolesiones, el acoso y ciberacoso. Las tentativas con el mayor factor de riesgo: por cada suicidio consumado puede haber hasta 20 tentativas. Más en la adolescencia que entre adultos, también más habituales entre las chicas y entre los 14-15 años.

Es necesario también tener claras las señales de alerta: comentarios negativos sobre el futuro, sobre sí mismo, comentarios respecto de la muerte, despedidas escritas o verbales, disminución del esfuerzo, descenso de las calificaciones, conducta inadecuada en clase, cambios en la higiene, el aspecto o la alimentación, aumento de la irritabilidad, ataques de ira, agresividad, aislamiento, calma súbita después de periodos de mucha agitación... Es importante también que un desengaño o conflicto a esas edades pueda ser visto como algo difícil de superar, por más que los adultos nos empeñemos en restarle importancia.

Atreverse a preguntar

Los estudiantes se han interesado por la forma de actuar cuando sospechen que un alumno puede estar en esa situación. Lo primero, siempre y pese al miedo a la respuesta, preguntar. A partir de ahí hay que tener claro los dispositivos y servicios a los que se puede acudir, actuar en equipo y partir siempre de la base de que «quien tiene que proteger principalmente al menor en su familia, no el centro».

Y, pese a todo, un mensaje de esperanza: «Las crisis suicidas, en la mayor parte de los casos, se pasan y se superan».

Si estás pasando un mal momento o tienes ideas de suicidio, por favor LLAMA a cualquier hora o AHORA a uno de estos teléfonos:

112 Emergencias

024 Prevención del Suicidio

Teléfono de la Esperanza

Hay también recursos de ayuda en

Fundación ANAR

Abrazos verdes