Paradores releva a la asturiana Susana de la Rubia en su dirección general Susana de la Rubia. / L. SEVILLA La empresa la destina al complejo hotelero de Hondarribia, en Guipúzcoa, tres meses después de asumir su cargo E. RODRÍGUEZ GIJÓN. Viernes, 26 octubre 2018, 01:53

El suyo ha sido un paso fugaz por la dirección general de Paradores. La cadena hotelera pública anunciaba el pasado 26 de julio que Susana de la Rubia (Oviedo, 1958) asumía el cargo y ahora, tres meses después, el presidente de la compañía, Óscar López, le ha pedido que asuma la dirección del parador de Hondarribia (Guipúzcoa), un puesto que estaba vacante. El asunto, según explicó la propia De la Rubia, fue tratado ayer en el consejo de administración de la compañía, cuyos miembros «han visto perfecto» este cambio por la trayectoria profesional de la hasta ahora directora general, que ya estuvo al frente del parador de Jarandilla de la Vera (Cáceres) y fue directora general de Turismo del Gobierno regional. De esta manera, negaba a EL COMERCIO la información facilitada por otras fuentes, que aludían a que habría sido destituida debido a un evento organizado en este transcurso de tiempo y cuya recaudación habría ido a parar a la ONG en la que trabajaría su hija.

Completamente sorprendida por las razones esgrimidas para su relevo, aclaró, en primer lugar, que su hija no trabaja en ninguna Organización Nacional para el Desarrollo. «Está haciendo la tesis doctoral, que acaba de terminar, con una beca en la Universidad Complutense». Añadió, asimismo, que «fue voluntaria de una de ellas, Educa Nepal, hace más de una década», y que dicha entidad, en todo caso, no tiene nada que ver con la ONG con la que los restaurantes de Paradores están colaborando dentro de la iniciativa solidaria 'Restaurante Week 2018', promovida por la plataforma de reservas ElTenedor. En este proyecto -que se desarrolla desde el 25 de octubre hasta el 18 de noviembre-, se destina un euro por cada menú a la ONG Ayuda en Acción para paliar la pobreza infantil en España. «Lo que se está aduciendo es una barbaridad y alucino», señaló, indicando que este cambio «responde a motivos internos de la empresa; son situaciones normales dentro de una compañía con movilidad geográfica. El presidente me lo ha pedido y yo estoy para ayudar». Las funciones que venía desarrollando hasta ahora, explicó, las asumirá de forma transitoria el presidente, Óscar López.