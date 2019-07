Tapia llora a dos hermanos «muy queridos» Héctor Fernández, a caballo, en El Valle de San Agustín. / E. C. Los vecinos se vuelcan con la familia de Héctor Fernández, fallecido tras caer de su caballo y cuya hermana murió en 2002 en accidente de tráfico DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Miércoles, 3 julio 2019, 02:58

Una familia rota por el dolor con la que los vecinos se vuelcan, de nuevo, diecisiete años después. La familia Fernández Fernández, de Casa Relayo, llora la muerte de Héctor Fernández -quien falleció con 36 años el lunes a consecuencia de un golpe en la cabeza tras caerse del caballo- con el recuerdo de otro fallecimiento, el de su hermana, María, en 2002, en un accidente de tráfico. María tenía 17 años cuando el vehículo en el que viajaba se precipitó por un acantilado en Salave. Héctor tenía entonces dos años más que su hermana, 19.

El lunes, a medida que la noticia de que el estado de salud de Héctor, ingresado en el HUCA tras ser intervenido, no mejoraba, familiares, amigos y conocidos se iban sumiendo en la tristeza. De nuevo, la tragedia rompía en dos a José Luis y Vidalina, los padres de Héctor y Marta. «Dos jóvenes muy queridos», repetían en Tapia quienes les conocieron.

Casado y con dos hijos, Héctor se dedicaba profesionalmente a la ganadería. Y dedicaba buena parte de su tiempo a ayudar. Presidía la Asociación de Vecinos Valle de San Agustín y organizaba las fiestas de la localidad desde que tenía 18 años. Solo uno más de los que había cumplido María cuando falleció un 10 de agosto de 2002, en una noche que había sido de fiesta, apurando el verano antes de empezar una nueva etapa en la Universidad. Iba con tres amigos en un vehículo que se precipitó por un acantilado, cayeron desde una altura de cuarenta metros y el coche se incendió. Solo sobrevivió una persona, un joven que salió despedido del turismo a causa del impacto.

«Fue terrible, eran muy jóvenes», recordaba ayer una amiga de María. Como ella, los vecinos de Valle de San Agustín y del resto del concejo tratan de aceptar aún lo sucedido después de saber que Héctor, experto jinete, se había caído del caballo. Que a pesar de llevar el casco puesto, sufrió un golpe que resultó mortal. Que Héctor, «el alma del pueblo», el organizador de las fiestas, de las carreras de cintas a caballo, no pudo superar los daños que le causó el golpe. Iba con dos amigos, a las fiestas de La Candaosa, también en Tapia de Casariego, cuando a su paso por la localidad de La Veguina se produjo el incidente que le costaría la vida. El caballo resbaló y Héctor acabó en el suelo. A pesar de que llevaba el casco puesto, sufrió un fuerte golpe en la cabeza, del que no logró recuperarse. «Siempre estaba preocupado por los demás», incidía otro de sus amigos, que hacía hincapié en cómo Héctor fue una de las personas que luchó por conseguir que se reparara la carretera TC-5. «Siempre tenía nuevos proyectos en mente, que ya no podrá llevar a cabo», decían con las lágrimas en los ojos.

El funeral de Héctor se celebrará a las 16 horas en la iglesia parroquial de El Valle de San Agustín, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. Será sepultado en el cementerio local, ubicado a escasos metros de su casa. La familia trata de hacer frente a una situación «tan dolorosa para nosotros».