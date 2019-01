Tazones, entre 'Los Pueblos Más Bonitos de España' Alejandro Vega, con el diploma que premia a Tazones. / I. MARTÍNEZ Se suma, junto a otras diez localidades, a una lista en la que ya figuraban Lastres y Torazo I. VILLAR MADRID. Sábado, 26 enero 2019, 04:13

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, recibió ayer el diploma que reconoce a Tazones como uno de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', sumándose así a Lastres y Torazo, hasta ahora los únicos dos representantes asturianos, presentes desde 2014 y 2016, respectivamente. Junto a la localidad maliaya este año se han sumado a la asociación Carmona y Potes (Cantabria), Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba (La Rioja) Bagergue (Lérida), Bonilla de la Sierra (Ávila), Níjar (Almería), Roda de Isábena (Huesca), San Martín de Trevejo (Cáceres) y Setenil de las Bodegas (Cádiz), que elevan el listado de pueblos hasta los 79. 'Los Pueblos Más Bonitos de España' nació en 2011 inspirada por otras iniciativas similares en Europa para promocionar y preservar el patrimonio cultural y natural de las entidades rurales.

Vega destacó que la entrada de Tazones en este «selecto club» supone un reconocimiento «al trabajo y el esfuerzo de los vecinos por conservar su entorno y sus tradiciones». Se mostró convencido de que el título tendrá un impacto directo en el número de personas que visiten la localidad. «Es una promoción muy importante, incluso en medios nacionales e internacionales, que ayuda a que se conozcan nuestra tierra y nuestros valores. Y al final debe repercutir en la mejora de la economía local», añadió.

Vega recibió el diploma de manos del subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, Fernando Valdés, quien explicó entre bromas que no investigó sobre el origen asturiano de su apellido hasta que hace años estuvo trabajando en la región, en el equipo del entonces delegado del Gobierno, Antonio Trevín, con quien ayer coincidió en Fitur. «Tanto me decía la gente que si yo era de allí, que me tuve que remontar a ver de dónde me venía, pero es ya de varias generaciones atrás», señaló.