Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»

Al Ministerio de Sanidad se le está atragantando la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de ... Salud. Y por extensión, también a las comunidades autónomas, que llevan meses sufriendo huelgas y movilizaciones a cuenta de una actualización normativa que no parece contentar a ninguna categoría profesional. Hoy, jueves, quienes alzan la voz son los técnicos superiores sanitarios, que se han puesto en huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo, como ya hicieron los médicos a principios de este mes.

El paro, convocado a nivel nacional, se mantendrá mañana viernes, 31 de octubre, y se extenderá a los días 3 y 4 de noviembre, si el Ministerio no accede a escuchar sus reivindicaciones, que afectan a unos cuatrocientos profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Sus portavoces aseguran, con cierto resquemor, que «la Consejería no ha querido sentarse a negociar los servicios mínimos» ante una medida de presión que afecta a prestaciones esenciales. No hay que olvidar que, entre otras funciones, los técnicos superiores sanitarios se encargan de hacer pruebas de imagen, realizar análisis clínicos, procesar muestras de tejidos, gestionar la información clínica o aplicar los tratamientos de radioterapia.

Sin embargo, «no estamos encuadrados en la categoría profesional que nos corresponde», una «deficiencia que llevamos arrastrando desde hace 18 años» y que el nuevo Estatuto Marco no corrige. Esta circunstancia no sólo degrada su profesión sino que tiene efectos sobre el salario que perciben. En este contexto, «solicitamos que se nos reconozca como una ocupación de Grado y no una Formación Profesional Superior», apunta Sonia Fernández, técnica de Rayos en el Sespa y miembro del comité de huelga.

Los trabajadores, que han organizado «encierros» simbólicos en distintos hospitales asturianos -en el HUCA se concentraron decenas de trabajadors, sostienen que «estamos a años luz de nuestros homólogos de Europa, donde los técnicos superiores sanitarios reciben 4.000 horas de formación frente a las 2.000 que se imparten aquí». Reclamando mayor formación lo que pretenden es que su título tenga rango de grado, de acuerdo a las competencias que asumen: «Queremos que se reconozca nuestra profesión como se merece y nos corresponde, con unas competencias bien reguladas y nuestras funciones específicas bien definitidas».