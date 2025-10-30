El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Técnicos sanitarios del Servicio de Salud del Principado, de huelga. Alex Piña
Sanidad en Asturias

Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»

Integran este colectivo los trabajadores que se ocupan de hacer los análisis clínicos, realizar pruebas de imagen, aplicar los tratamientos de radioterapia o gestionar la información clínica. Su paro, de alcance nacional, durará cuatro días

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:05

Comenta

Al Ministerio de Sanidad se le está atragantando la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de ... Salud. Y por extensión, también a las comunidades autónomas, que llevan meses sufriendo huelgas y movilizaciones a cuenta de una actualización normativa que no parece contentar a ninguna categoría profesional. Hoy, jueves, quienes alzan la voz son los técnicos superiores sanitarios, que se han puesto en huelga para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo, como ya hicieron los médicos a principios de este mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

