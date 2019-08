La «teledetección» , técnica viable para hallar patógenos en los alimentos Los investigadores Pilar García, Juan José Peón, Ana Rodríguez, Lucía Fernández, Cristina Allende, Beatriz Martínez y Carmen Recondo. / E. C. S. G. A. Viernes, 2 agosto 2019, 02:22

Un trabajo de colaboración entre la Universidad de Oviedo, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) y la Universidad de León ha hallado mediante la «teledetección» patógenos contaminantes en los alimentos. Se analizaron biopelículas formadas por el microorganismo 'Staphylococcus aureus', responsable del 70% de las infecciones humanas. Los resultados, publicados en la revista 'Journal of Food Protection', avalan que la teledetección (rama de estudio de la Ingeniería Geomática que aplica el registro, adquisición y análisis de datos espectrales) es una técnica «rápida, portátil, fiable, económicamente viable, segura, no contaminante, no invasiva y fácil de automatizar».