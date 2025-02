El teletrabajo, una ayuda insuficiente para conciliar

«Mamá, te pasas el día trabajando». Esta frase la escuchó Soraya García, técnico de Promoción Empresarial en el Ayuntamiento de Gijón, a uno ... de sus dos hijos durante el primer estado de alarma. Divorciada y con dos pequeños de 9 y 3 años a su cargo, tuvo que hacer frente sola al cuidado de sus hijos mientras sacaba adelante sus tareas profesionales en una nueva modalidad laboral que ha venido para quedarse: el teletrabajo.«Fue muy duro. Era muy complicado gestionar el trabajo con los críos», recuerda. Jornadas interminables que comenzaban a las seis de la mañana para poder desarrollar unas horas de trabajo intenso hasta que sus niños se levantaban. Tareas domésticas, cuidados, atenciones educativas y un trabajo que no podía dejar de lado y la obligaba a volver a sentarse delante del ordenador en diferentes momentos del día. El ejemplo de Soraya García es solo uno de los muchos que reflejan a lo que se han tenido que enfrentar hombres y mujeres a consecuencia de la pandemia. La casuística es muy variada y la opinión sobre una modalidad laboral que algunas empresas han identificado ahora como mejor para sus intereses, diferente. Aunque, si hay una constante, es que la mezcla del teletrabajo con la presencialidad es la mejor fórmula para mejorar en términos de conciliación sin perder el necesario contacto con los grupos de trabajo. Es el caso de la propia Soraya García, que desde la desescalada combinó diferentes organizaciones laborales para acabar con una fórmula que reparte el tiempo al 50%. «El sistema óptimo es el de ahora. En casa tienes autonomía, pero falta el trabajo en grupo. En cambio, puedo ir a buscar a mis hijos de vez en cuando al colegio y comer con ellos», señala.

Nadia Suárez, analista de precios de transferencia en Corteva, ya había probado el teletrabajo antes de la pandemia, aunque ahora es su modalidad laboral a tiempo completo. Su marido, Vicente, es economista en una empresa que, como la suya, antes también estaba vinculada a DuPont. Él también teletrabaja, por lo que ambos comprenden los picos de actividad a los que se enfrenta cada uno. Esa visión les permitió repartir las tareas de la casa y el cuidado de sus dos hijos, de 10 y 3 años, de forma equitativa.Agradecida con la flexibilidad que ofrece su empresa, Nadia Suárez reivindica también la fórmula mixta como la mejor para mejorar la conciliación sin perderse nada en el trabajo.«El híbrido es la fórmula perfecta», señala con el recuerdo aún presente de la «auténtica locura» que vivió en el primer estado de alarma, combinando trabajo y cuidados de los hijos.

El caso de Eva Fernández es diferente. Gestora operativa para Liberbank, el suyo es un sector muy«feminizado», con salarios «bajos».Su marido, en cambio, trabaja en el sector del metal, más «masculinizado» y donde la conciliación aún no ha entrado con fuerza. Esos dos factores llevaron a la pareja a que fuera ella la que se acogiese al plan 'Me cuida' para hacerse cargo de sus dos hijas, gemelas de 3 años. «Nos compensaba que perdiese yo el salario», señala. Firme defensora del teletrabajo, Eva Fernández cree que es una buena fórmula para potenciar la conciliación.«Lo prefiero, porque puedo ir a recogerlas», explica.

Ampliar Nadia Suárez, en el rincón de su casa desde el que trabaja damián arienza

A quien también le gustaría teletrabajar pero no tiene ese opción es a Rosana Caperán, informadora de la Oficina de AtenciónCiudadana de Gijón. Del teletrabajo en estado de alarma, ha tenido que volver a la presencialidad, recuperando las dificultades que ya tenía para hacerse cargo de sus dos pequeños. «Debería facilitarse o poner otro cauce para la gente que tenemos hijos», señala Rosana Caperán, que tiene dos niños y un marido sanitario que en lo peor de la pandemia salía de casa «a las 6 de mañana para volver a las 19.30 horas».

Ana Elosua, en cambio, conoce bien los entresijos del teletrabajo. Ocho años lleva en esta modalidad como gestora de incidencias en DXC.«Al principio fue duro, pero me duró un mes», recuerda esta mujer sin cargas familiares que recomienda a quienes se acaban de incorporar a esta modalidad laboral«ponerse unas pautas» y cumplir con un horario laboral para evitarestar siempre conectada.

Ampliar Ana Elosua lleva ocho años teletrabajando omar antuña

Tampoco María Barrio tiene hijos. Esta administrativa en el departamento de formación del Centro de Seguridad Marítima Jovellanos defiende el modelo mixto y reconoce que acoplarse a esta forma de trabajar fue «raro, pero no duro». La experiencia para Nerea Forcelledo es diferente.Los mayores cambios que ha notado esta abogada tienen que ver con la adaptación de la Administración de justicia, que ha dado pasos en meses «que hubieran llevado años».Aunque reconoce que es «un poco difícil desconectar», reconoce que el teletrabajo «nos ha ahorrado tiempo a todos». No obstante, hay una parte del trabajo de esta abogada, que no tiene hijos, que debe seguir siendo presencial por las características de algunos clientes.

Inma Lomba sí que tiene hijos, tres, pero todos ya mayores. Agente de Igualdad en el Ayuntamiento de Mieres, reconoce que el teletrabajo le hubiera venido muy bien hace unos años, cuando sus hijos eran pequeños. Lo que sí ha notado con esta modalidad es la «sobrerresponsabilidad» que se autoimponía al trabajar desde casa.«Le llegué a decir a mi jefa que si tardaba cinco minutos en contestar era porque había ido al baño».