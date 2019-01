Comienza «con ganas» la temporada de esquí

«¡No os quedéis aquí abajo, subid a disfrutar porque la nieve está impresionante, muy blandita, da gusto caerse!». Así se expresaba el leonés Javier Rodríguez, uno de los esquiadores que ayer no quiso perderse el inicio de la temporada en las estaciones de esquí asturianas, con 12,4 kilómetros disponibles (6,8 en fuentes y 5,6 en Pajares). Javier estaba en Fuentes de Invierno. «Vengo igual, a pesar del estado de los accesos que están con mucha nieve; con neumáticos especiales de invierno y yendo con cuidado, se llega», decía. Este joven se animó a acudir al estreno, pero lo cierto es que el temporal y la obligación de circular con cadenas en el acceso a estas pistas alleranas, por el puerto de San Isidro -la AS-253-, y en el de Pajares para ir a Valgrande -la carretera nacional 630- deslucieron un poco esta primera jornada de esquí en la que hubo poca afluencia de gente.

Una situación que los directores de los equipamientos esperan que mejore a lo largo de los próximos días para lograr «un llenazo el fin de semana». Confían en que así sea ante la previsiones de que para el fin de semana mejoren las condiciones meteorológicas y «por las ganas que hay de nieve», explicaba el responsable de Valgrande-Pajares, Javier Martínez Iglesias.

Para inaugurar esta temporada -cuya fecha original de inicio era el 30 de noviembre- subió hasta Fuentes el director general de Deporte, José Ramón Tuero. Bajo una ventisca, apuntó «que habrá problemas en el balance final de la temporada; este año finaliza el 21 de abril, porque cae tarde la Semana Santa, y no caben ya más ampliaciones, pero ojalá tengamos nieve hasta entonces». Indicó que las pistas en ambas estaciones tienen espesores superiores a los cuarenta centímetros -tras ser pisadas por las máquinas- y pidió un deseo: «Ojalá llegue pronto el sol». Señalaba, precisamente, que si en los próximos meses hay buenas condiciones « podría recuperar bastante de lo perdido al principio».

Lucía Noriega, la presidenta de la Federación de Deportes de Invierno en el Principado, tampoco quiso perderse este inicio tardío de temporada. «Había muchas ganas; ya era hora. Parecía que iba a ser en noviembre y al final no pudo ser. Los esquiadores ansían buenas condiciones para acudir a las estaciones, porque hoy -por ayer- el tiempo no acompaña mucho, pero el fin de semana las pistas estarán repletas».

En los descensos de Fuentes de Invierno ya estaban los alumnos de la Escuela de Esquí y muchos de los usuarios que acudían desde la comunidad gallega. «La verdad es que son tan solo dos horas y media; merece la pena desplazarse desde Lugo», comentaba Luis Manuel Fernández; «ya viene hace cuatro días y no había nada de nieve y ahora está esto impresionante». De la misma provincia acudía Denís Fernández. «Nos ha gustado mucho la experiencia en Fuentes, es una estación que nos queda muy cerca, porque la de Mazaneda casi nunca puede abrir»», explicaba. Desde Santiago de Compostela venía Walter Beltrán; «vine a San Isidro y ahora quise probar esta estación y quedo contento». Hoy se prevé abrir ocho kilómetros de pistas en pajares y casi siete en Fuentes.

Jornadas de huelga

El director general de Deporte se refirió a la convocatoria de huelga de los trabajadores de Pajares por la falta de vestuario. Lo primero que dijo es que seguramente el material no llegue para esta temporada, pero dijo que se les entrega de forma anual. Considera que éste no es el motivo real de la protesta de cuatro días anunciada para febrero.

«Al fin se ha creado empleo público en la estación y hay parte de la plantilla que tendrá que presentarse a la pruebas que se tengan que convocar; no me creo lo de la ropa, ese no es el problema», defendió antes de puntualizar que «han estado mes y medio sin abrir y nos debemos a los ciudadanos».