La estación de Pajares se prepara para la temporada de esquí más larga de su historia El parador del puerto de Pajares, completamente nevado. / PARDO La apertura de doce pistas en fines de semana y festivos supone un adelanto de 27 días con respecto a la fecha prevista PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 2 noviembre 2018, 02:00

Cuatro días después de prácticamente dejara aislados a los asturianos, la tormenta «histórica» del pasado domingo comienza a mostrar su cara más amable. En una decisión sin precedentes y a tenor de los grandes volúmenes de nieve registrados en la zona, el Principado de Asturias ha decidido adelantar casi un mes (27 días) la apertura de la estación de Pajares y dar por comenzada así la temporada de esquí en la región. De esta manera, y si esta se alarga como está previsto hasta el 21 de abril, los asturianos disfrutarán de 19 jornadas de nieve más que el año pasado. Una cifra récord que arrancará mañana sábado de forma parcial -hasta el 30 de noviembre que comience la temporada oficial- con la apertura de doce pistas en fines de semana y festivos y en un horario de 9 a 16.30 horas. En total serán 6,6 los kilómetros esquiables de los que podrán disfrutar los apasionados de este deporte. «Las condiciones son absolutamente propicias para ello. Si no, no lo haríamos», explicó ayer el director general de Deporte, José Ramón Tuero.

La decisión cuenta con el visto bueno del personal de la estación, el cual lleva ya varios días trabajando en el acondicionamiento de las instalaciones y su puesta a punto definitiva. «La nieve cayó el domingo pasado, por lo que todavía hay que pisarla hasta que coja el punto correcto», aludió Tuero, quien, no obstante, garantizó unas condiciones idóneas.

Al ser la primera vez que se lleva a cabo una medida de este tipo, las instalaciones no podrán contar en estos primeros días con el personal eventual, lo cual obliga a Valgrande-Pajares a comenzar su puesta en marcha de forma parcial y progresiva. De esta manera, tan solo dos de los ocho telesillas entrarán en funcionamiento. Serán los cuatriplazas de Brañillín y Valle del Sol, que dan acceso a la parte alta de la estación. En este primero no estará permitido el acceso a turistas ni usuarios sin esquís, dado que no se encontrará abierto ningún remonte para debutantes como tal. «No obstante, los remontes en funcionamiento podrían variar a lo largo del mes», avisan desde la estación.

Lo que en principio no variará serán las doce pistas de las que desde mañana podrán disfrutar los esquiadores más impacientes. La previsión contempla la puesta en marcha de cuatro pistas verdes, tres rojas y cinco azules, las cuales permiten el descenso desde la zona alta a la parte baja de la estación por la zona del Valle del Sol.

Precio de los forfaits

Durante estos primeros 27 días y hasta que dé comienzo la temporada oficial, los usuarios de los abonos del curso 17-18 tendrán acceso gratuito a las instalaciones. El resto de clientes podrán adquirir su forfait en las taquillas al precio establecido en la temporada alta del año pasado. De esta forma, los únicos forfaits que estarán a la venta serán los de adulto e infantil a día completo, con un precio de 24 y 28 euros respectivamente, y el forfait para cuatro horas, a 22 euros.

Valgrande-Pajares se convierte así en la tercera estación de esquí española en abrir sus instalaciones, después de que la estación de Masella, en los Pirineos, junto con Alto Campoo, en Cantabria, diesen ayer por comenzada la temporada, en otra decisión histórica en la zona. En el caso del complejo invernal asturiano, no se había registrado una nevada con tal cantidad de nieve a estas alturas del año desde 1975.

La nieve que cayó el fin de semana en el complejo invernal deja espesores de metro y medio, convirtiéndola en el lugar donde más nieve se ha acumulado de toda la cordillera cantábrica. Un dato que invita al optimismo después de que la campaña pasada se saldase con un balance de 128.804 usuarios entre las dos instalaciones asturianas: Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, y una recaudación de más de 1,8 millones por la venta de forfaits. De hecho, el recuento reflejó un significativo incremento respecto a los 80.300 usuarios del período 2016-2017.

