«A mí me encanta que haya nieve para 'espalarla'» Sergio Feito, el único niño que vive en Saliencia, cuenta cómo se vive en un pueblo una nevadona como la pasada SALIENCIA. Jueves, 1 noviembre 2018

Conviven con la nieve, pero la última nevada les pilló por sorpresa. Los vecinos del pueblo de Saliencia, a siete kilómetros del alto de La Farrapona, en Somiedo, no alcanzan a recordar una nevada tan temprana ni tanto caos. Y menos aún a su corta edad Sergio Feito. Él, que es el único niño que vive en el pueblo, puede que sea el que más disfrutó de la nevadona. «Me encanta 'espalarla', que es quitarla con la pala», asegura ajeno a la falta de luz, a los congeladores apagados, a los móviles sin batería y, en definitiva, a las dificultades que causa haber estado 72 horas sin electricidad y sin comunicación por carretera debido a las ramas caídas de los árboles.

«Aquí estamos acostumbrados a la nieve y hubo nevadas mayores, pero la caída de las ramas bloqueó todo. Esto era como la selva», afirma a la entrada del pueblo, Javier Nieto, con experiencia en este tipo de temporales. El concejo, con quince pueblos por encima de los mil metros de altitud, recuperó totalmente el suministro eléctrico ayer por la mañana. En Saliencia, la luz, el teléfono y el acceso al pueblo por carretera se recuperaron el martes.

El último día que los vecinos tuvieron luz en sus casas fue la noche del sábado. Tampoco había teléfono y la carretera que comunica con la AS-227, la SD-1, era intransitable por la cantidad de ramas que habían vencido por el peso de las hojas y la nieve. «La gente antes estaba acostumbrada a este temporal y sabía lo que había que hacer. Hay que tener a punto el congelador y la cocina de leña.», asegura Josefa García, vecina de Saliencia. A sus 84 años y con toda una vida vinculada a la ganadería, no dudó que «lo peor», pero también lo primero era dar de comer a las vacas. «Sin luz en la cuadra, tuvimos que cebarlas con linternas», dijo.

En Saliencia, entre los montones de nieve se esconden cajas de cerveza. El gerente del albergue Saliencia, Carlos del Campo, dice que estos días mantuvo el negocio abierto para los vecinos y los operarios que trabajaban en reparar las líneas. «Tiramos de café de puchero, velas y linternas y enfriamos entre la nieve las cervezas. Para calentarse, con las mantas apañas», resume. Estrategias de supervivencia cuando resulta imposible conectarse a la red eléctrica que no impidieron que la carne almacenada en las cámaras se deteriorase. «Lo que estaba en nevera no se salvó. Las pérdidas son menores porque no habíamos hecho la compra para el puente aún», apuntó Del Campo.

«El pueblo tiene un generador que es de los vecinos y compartimos en estos casos. Muchos tienen uno, pero no arrancaban», afirma el alcalde de la parroquia rural de Saliencia, Juan José García, que lamenta la excesiva burocracia que lastra el saneamiento de los bosques. García es ganadero y parte de sus 110 reses abandonaron la braña de La Mortera por su cuenta. Pero «es un mes más que tenemos que estar cebando y nos supone unos 3.000 euros de gastos». Ayer por la mañana, de hecho, tuvo que ir a Pola de Somiedo a por pienso al no llegar los camiones de los proveedores.

Paloma Nieto, la madre del pequeño Sergio, contempla como juega. El niño sigue ajeno a lo difícil que se hace la vida en esas condiciones, excepto por una cosa «este Halloween no se podrá disfrazar. Hace mucho frío».