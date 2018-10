El Gobierno eleva sus exigencias a las eléctricas tras el gran apagón de la nevada 01:00 Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias retiran árboles tumbados por el temporal de nieve en Cangas del Narcea. / Damián Arienza El temporal remite tras cortar 300 carreteras e incomunicar 17 núcleos. Hay 500 viviendas aún sin luz y tres puertos siguen cortados al tráfico BELÉN G. HIDALGO / RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 31 octubre 2018, 03:45

Amaina el temporal aunque con el reguero de incidencias que ha provocado «se tardarán días en recuperar la normalidad», calcula el Principado. Anoche eran 500 los hogares somedanos sin electricidad, todos pendientes de EdP para recuperar la luz; Viesgo por su lado logró reponer el servicio a sus últimos 320 afectados entre Bueyes y Pajares. A Telefónica le quedan 42 domicilios sin teléfono fijo, mientras que en Lena, Teverga, Proaza, Somiedo y Taramundi hay 29 bases de telefonía móvil que permanecen caídas. La cota de nieve se espera hoy en los 1.300 metros, con temperaturas mínimas en ligero descenso y chubascos débiles en lo que parece una tregua parcial.

Autoridades y empresas se concentran en resolver las últimas complicaciones de una masa de aire que incomunicó a 17 poblaciones y cortó 300 carreteras. La nómina incluye al puerto de Pajares, donde un camionero que circulaba hacia la meseta se tropezó pasadas las cinco de la madrugada de ayer con un alud que cortó el paso durante horas, sin causar heridos. Los aludes también afectaron al pueblo más alto de los Picos, Sotres, donde hasta ayer sus vecinos permanecieron incomunicados después de que la nieve colapsase la carretera, colapso que se agravó por la avería de la máquina que debía abrir el paso. Anoche seguían cerrados los puertos de Ventana (Teverga), Connio (Cangas del Narcea) y el alto del Carricedo (Belmonte de Miranda) y otros seis exigían cadenas. «La prioridad es que todos los núcleos tengan acceso, luego habrá que llegar a los caminos locales», dijo el portavoz del Principado, Guillermo Martínez.

Los problemas se van atajando mientras los socialistas redoblan la presión a las eléctricas. Marcelino Marcos Líndez, su portavoz parlamentario, dijo que en sus filas «no entienden por qué las empresas que suministran energía no tienen o ponen los recursos suficientes; no puede ser que en pleno siglo XXI tengamos a cientos de personas sin luz». El diputado reclamó a las sociedades que «no solo miren sus márgenes de beneficios».

«No me atrevo a decir dónde llega la responsabilidad pero lo cierto es que se hará una investigación», refrendó ayer la delegada del Gobierno, Delia Alonso. «Seguiremos ejerciendo presión a las compañías para que reactiven el suministro y analicen todas las medidas de prevención que están obligadas a tomar por el real decreto de distancias entre las líneas eléctricas y las masas arbóreas», concretó ayer el consejero Guillermo Martínez. Sobre sus responsabilidades, el portavoz del Ejecutivo negó que hubiera falta de previsión y atribuyó los cortes de carretera a «una situación desconocida, la caída espectacular de miles de árboles, una situación que no se esperaba». El desplome de la vegetación, argumentó, se debía a que las copas siguen teniendo «mucha hoja y aunque la nieve caída no es tanta como en febrero, se cayeron».

EdP y Viesgo evitaron responder. Para superar las averías tenían a 160 operarios la primera y 120 la segunda. Viesgo recordó que invierte un millón al año en mantener su red y atribuyó los problemas a las dificultades de acceso viario a las torretas.

Moal se cuenta entre los que gracias a esa labor recuperó la luz, tras casi 72 horas. La llegada de dos generadores anunciaba el fin de una situación que los más veteranos del pueblo no alcanzaban a recordar. Ahora la preocupación es que la cantidad de ramas y árboles en los ríos no ocasione una desgracia cuando empiece el deshielo de la nieve, según expresó el alcalde pedáneo, Toño Rodríguez.

