La acumulación de agua de la zona centro es la mayor al menos desde 1972

Las lluvias y los ríos están dando hoy un respiro efímero. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir del domingo la región vuelva a ser sacudida por olas de hasta seis metros en todo el litoral, y espesores de nieve de siete centímetros a partir de los 1.200 metros de altitud. Mientras el parte se confirma, toca hacer balance de la sucesión de frentes que ha anegado la región desde el martes, con un resultado catastrófico y cuatro fallecidos. «Toca evaluar los daños y ver cómo afrontarlos, el balance es trágico», reconoció el presidente del Principado, Javier Fernández.

En unas declaraciones hechas esta mañana en Fitur, el jefe del Ejecutivo regional señaló que «hace nueve años hubo un temporal de estas dimensiones, yo creo que incluso bastante mayor, y no hubo fallecidos; son cosas que ocurren y nosotros no tenemos más que dar las condolencias a los familiares». Según informe el 112, en la red viaria hay al menos quince carreteras con cortes de diferente motivo. Peor es la situación de Feve, que anoche a las 20.45 horas ordenó de nuevo el cierre de toda la red dada la acumulación de argayos, inundaciones y caída de árboles y postes. Esta mañana, tras supervisar el estado de las líneas, la compañía solo se ha atrevido a abrir al mediodía las líneas Gijón-El Berrón y Oviedo-Infiesto.

¿Qué ha ocurrido? «No hemos tenido una única borrasca, sino que ha sido una sucesión de frentes con llegada continua de aire frío y húmedo que ha descargado continuamente precipitación sobre Asturias durante más de dos días», explica Ángel Gómez, delegado territorial de Aemet en Asturias. «La presencia de la cordillera Cantábrica también ha contribuido a 'ordeñar' la humedad del aire», apunta. Se refiere así al fenómeno por el cual según el aire frío se iba tomando con la montaña, experimentaba un enfriamiento más acusado que provocaba mayores precipitaciones. «La lluvia no ha sido muy intensa, en ningún omento ha llegado a ser fuerte o torrencial, pero sí fue muy continuada y persistente», recalca. Los números resultan elocuentes. En los últimos tres días sobre Cuevas de Felechosa (Aller) los cielos han descargado un total de 218 litros por metro cuadrado, la mayor precipitación acumulada en 72 horas en toda la región. «Eso equivale a una capa de agua sobre el suelo de 22 centímetros de espesor si el agua no se filtrase en el terreno y no corriera pendiente abajo», indica Ángel Gómez. La persistencia de las lluvias tiene dimensiones históricas en la zona central. En la base de Oviedo se han recogido 115,6 litros a lo largo de los tres días de temporal, la mayor cantidad al menos desde 1972.

A la espera del embate del domingo, toca hacer balance y ahí el presidente Javier Fernández prefiere esperar «a tener datos objetivos» antes de decidir si solicita la declaración de Pravia como zona catastrófica, como ha solicitado el consistorio. Lo cierto es que el concejo bañado por el Narcea es el único que sigue en alerta esta mañana por el caudal que lleva el río, con 4,5 metros de altura en la estación de Quintanas, un 57% más del que ya obliga a activar esa situación de peligro.

El hospital de Arriondas ha reabierto y también las escuelas e institutos se toman un respiro. «Solo cinco centros permanecen cerrados, tres de ellos en las cuencas y dos en Arriondas, que son el IES Sueve y el colegio público Río Sella», detalló el consejero de Educación Jenaro Alonso. «En los demás casos puede haber algún tipo de incidencia o contratiempo por la dificultad del profesor para llegar, pero los centros van recuperando la normalidad paulatinamente», apuntó. La buena noticia, comenta, es que los daños sufridos por los centros esta vez «son pequeños; cuantiosos no nos constan». Ello es debido a que dada la frecuencia de estos problemas los docentes ya tomaron medidas y «hubo una prevención importante; en el IES El Sueve por ejemplo el día anterior en los espacios inundables como son los sótanos ya retiraron el material informático. Estas medidas evitaron males mayores», reconoció Alonso.