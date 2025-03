«Hay que tender hacia la profesionalización del sector ganadero»

DANI BUSTO OVIEDO. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 02:47 | Actualizado 08:05h. Comenta Compartir

En los rebaños hay entre un 25 y un 30% de vacas que no son fértiles. Su inseminación, además, es complicada. Y una vaca «que no se está quedando preñada, es una vaca que no va a producir tanta leche, ni va a dar un ternero para las explotaciones de carne». Con este sencillo ejemplo, Marta Muñoz, doctora en Biología por la Universidad de Oviedo e investigadora del área de Genética y Reproducción Animal del Serida-Deva, explica uno de los objetivos que se persigue con la biotecnología: «Con estas herramientas podemos transferirle un embrión, aumentar la eficiencia reproductiva de los animales y lograr una mejora genética». En definitiva, que el ganadero no pierda dinero.

Sobre estas premisas giró ayer la charla de Marta Muñoz dentro del ciclo de conferencias 'La ciencia que la sociedad desconoce: mejora y conservación de recursos genéticos animales y biotecnologías reproductivas', organizado por el Ridea, y que se celebró en salón de actos del Palacio Conde de Toreno, en Oviedo.

Para la investigadora, aumentar la productividad se antoja clave, ya que en los últimos años «subieron los precios del combustible, de los piensos... y han caído más del 50% de las explotaciones ganaderas. Hace cinco años había treinta mil, y ahora la mitad». Un paso importante será también el de introducir estos avances en un sector, en muchos casos, marcado por la tradición. «Hay que tender a la profesionalización. Aunque en principio los ganaderos se muestren un poco reticentes, si permiten ser asesorados, van a ver esas mejoras en sus ganaderías», asegura.

En referencia a los animales de las explotaciones ganaderas de la región, la investigadora aseguró que gozan de «una salud excelente» y que esta «calidad se asocia también a la leche asturiana que se consume».

El ciclo de conferencias se cerrará el martes con la charla del veterinario y biólogo Enrique Gómez, jefe del área de Genética y Reproducción del Serida-Deva.