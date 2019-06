«Tener hijas me costó puntos y sueldo», lamenta una doctora Lunes, 3 junio 2019, 04:31

En 2016 tuvo su primera hija. Al año siguiente, la segunda. Querría tener más familia, «pero, según están las cosas, perdería puntos de nuevo». Porque ser madre por dos veces «me costó puntos y sueldo», asegura una doctora asturiana que prefiere guardar el anonimato «porque estoy pendiente de un contrato». No obstante, no duda en calificar de «injusticia» la «discriminación» que realiza el Servicio de Salud del Principado (Sespa) con las médicas que deciden tener hijos. Durante el periodo de baja maternal dejan de sumar puntos para la bolsa de empleo y pierden dinero de guardias. «En un organismo público es imperdonable», opina.

Su caso es idéntico a los denunciados por el Sindicato Médico del Principado (Simpa). «Tengo contratos eventuales. Cuando me tocaba iniciar uno y estaba de baja por maternidad no me dejaban firmarlo». Aunque, aclara, en su caso los responsables de la especialidad a la que pertenece «me reservaban la plaza», lo cierto es que «esos puntos de tiempo trabajado correspondientes a los casi cuatro meses de baja, en mi caso ocho, ya que me pasó dos veces, no me puntúan para la bolsa de empleo».

A menos puntos, más dificultades de elección. «Ahora, otros compañeros hombres pueden ocupar mi plaza y, a mí, desplazarme a otro centro», con lo que perderá «dinero en guardias. Cobraré casi mil euros menos al mes», lamenta. Espera que la intervención del Instituto Asturiano de la Mujer «lo solucione todo». Porque «así no podemos seguir».