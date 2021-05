El tercer intento de crear el área central suma apoyos PP, Ciudadanos, IU y Foro apremian al Principado a avanzar en el nuevo esquema, Vox duda de su viabilidad y Podemos critica el plan anterior R. MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 17 mayo 2021, 06:38

Dos veces intentó el Gobierno de Javier Fernández dar forma jurídica al área metropolitana de Asturias durante la pasada legislatura. En 2016 la consejera Belén Fernández presentó un borrador de subdirectrices regionales que apostaban por crear un consorcio y restringir el desarrollo urbanístico en 19 concejos. En 2019 su sucesor, Fernando Lastra, consiguió que cinco alcaldes firmaran con él un convenio que proponía crear una Conferencia Metropolitana, sin acotar sus competencias pero anticipando ya un sistema de voto que causó el rechazo de Oviedo.

Ahora el Ejecutivo de Adrián Barbón quiere coger ese testigo y redirigir la cuestión a un nuevo escenario. A la colaboración entre administraciones con competencias en el mismo territorio se le quiere dar encaje en la futura ley de Ordenación del Territorio. Además de tener rango de ley autonómica, se regresa al concepto de ciudad región para incorporar a los concejos de las alas al proyecto. También queda atrás el sistema de voto. En suma «lo que debemos hacer es algo donde todos nos podamos sentir cómodos», en palabras del consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.

La reactivación del proyecto suscita apoyos en la Junta General, donde pese a los intentos fallidos sigue predominando la idea de que dar forma jurídica a ese área metropolitana, cuya posibilidad dejaba esbozada el estatuto de autonomía es un reto histórico de la región.

«Fue el Gobierno socialista el que impulsó la creación de un área central metropolitana en Asturias, que fue un fracaso al no contar con el respaldo del Ayuntamiento de Oviedo», recuerda Álvaro Queipo, secretario general del PP. El diputado sostiene que «debe ser el Ejecutivo regional quien lo retome si como en su día defendía, era fundamental para el progreso de Asturias».

El área metropolitana «es una opción idónea, pero nuestros gestores no han sido capaces de hacerla realidad», lamenta su homólogo en Ciudadanos, Sergio García. «Los ayuntamientos tendrán que entender que esto es un proyecto mucho más amplio más allá de los límites municipales», instó. «Ya vamos con mucho retraso y esas reuniones deberían retomarse cuanto antes, y que por fin los gobiernos socialistas hagan algo y pasen de las palabras a los hechos», apremió.

Cambio de ciclo

En Podemos, Dani Ripa considera que el intento de la pasada legislatura «surgió como intento del PSOE por recuperar poder municipal tras perder influencia en Gijón y las cuencas, y por eso se lanzó un proyecto que nació muerto». Habría también detrás «un intento de cazar subvenciones de la UE. En esta legislatura a nivel municipal recuperaron las alcaldías de Gijón y Langreo, y aparecieron otras vías de financiación europea no ligadas al área metropolitana, por eso han perdido interés en el proyecto», argumenta. La formación apuesta por un área metropolitana como espacio «municipalista».

«Es una cuestión clave para Asturias desde hace mucho tiempo», valora Ovidio Zapico, coordinador de IU, quien entiende que la pandemia trastocara los avances en el área metropolitana. «Porque llevamos mucho tiempo trabajando en Asturias en este asunto, consideramos que no se debe desaprovechar el trabajo ya realizado, no tendría sentido empezar de cero», advierte. El diputado urge a avanzar porque «hasta que no abordemos la estructura territorial no va a ser posible cambiar de época».

En Foro, su secretario general, Adrián Pumares, entiende que «el Gobierno de Adrián Barbón está holgazaneando y en relación con el área metropolitana también. Se necesita un impulso para este proyecto». El diputado entiende que «no hay más que excusas por parte del Gobierno para retrasar el impulso y su puesta en marcha».

Vox en cambio entiende que el proyecto «responde exclusivamente a intereses partidistas encabezados por el partido socialista». En palabras de la diputada Sara Álvarez Rouco, lo que se pretendería es «dar un paso más en sus políticas de captación de fondos europeos, buscando aumentar su grado de supremacía en detrimento de la capacidad de decisión de las corporaciones locales».