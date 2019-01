Mallada rechaza «un área central sin consenso a cien días de las elecciones»

Oviedo no estará en el área metropolitana central que impulsa el Principado. Tras la revolución que supuso conocer, el pasado jueves, el bloqueo a la propuesta que Somos y PP llevarán a cabo en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo, los llamamientos realizados por el resto de grupos, así como por los demás ayuntamientos implicados, cosecharon calabazas.

Un rechazo que transmitió al alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y al secretario general de la FSA, Adrián Barbón, la candidata del PP a la presidencia del Principado, Teresa Mallada. Mientras el regidor socialista de la capital, cargo al que llegó con el apoyo de Somos, se mostraba confiado en «conseguir que cambien de opinión, porque Oviedo y Asturias no se merecen esto, ya que llevamos 40 años de retraso» y el secretario de los socialistas asturianos instaba a Mallada a «aclarar una posición que sorprende a todos y que está contaminada por el electoralismo», la aludida le espetaba desde Mieres que «no creo que Barbón me rete porque él no marca la hoja de ruta ni a mí ni al PP».

Hablando de sí misma en tercera persona, Teresa Mallada aseguró que «la candidata del PP está a favor de cualquier fórmula que sirva para mejorar servicios, optimizar recursos, realizar obras y que nos permitan tener financiación europea», para añadir, a renglón seguido, que «las áreas metropolitanas se conforman con la opinión de los ciudadanos que la trasladan a los concejales elegidos y, a día de hoy, existe mucha incertidumbre, nosotros necesitamos un consenso muy amplio para tomar decisiones de este tipo».

«Estamos a cien días de unas elecciones. Las corporaciones municipales, al igual que el Gobierno regional, van a cambiar en cien días. Yo me comprometo a, desde el primer día que sea presidenta de Asturias, trabajar en esa línea: encontrar una fórmula que sirva para aunar esfuerzos, pero siempre con un amplio consenso de los ciudadanos que hoy no existe», dijo la candidata popular a presidir el Principado.

Al igual que Teresa Mallada, el candidato del PP a la Alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli dejó claro también el apoyo al actual grupo municipal conservador y a su negativa a la propuesta de área central que diseña el Principado. «Es un proyecto liderado por los socialistas y que la mayoría de los vecinos de nuestro municipio rechazan». Al igual que Mallada, descarta dar su visto bueno a una propuesta «a cien días de las elecciones municipales y autonómicas».

«Un error garrafal», cree IU

Y si los concejales del PP en el Consistorio ovetense tuvieron el apoyo del partido, los de Somos también lograron el respaldo de sus compañeros de Podemos. El diputado en la Junta Héctor Piernavieja aseguró que «no podemos construir un gigante con pies de barro. Un área metropolitana gruyer, llena de agujeros», en referencia a que «no sabemos qué papel van a tener los concejos de menos de 50.000 habitantes, que son la mayoría». El también diputado de Podemos Enrique López dejó clara la unidad de la formación al respecto. «No vamos a aceptar imposiciones de la Consejería de Infraestructuras que restan competencias municipales».

No opina lo mismo Izquierda Unida. La coalición salió ayer a defender el proyecto regional, tanto desde la Junta, a través de la diputada Concha Masa, como desde el Ayuntamiento de Gijón, mediante su portavoz, Aurelio Martín. Según Masa, el área metropolitana central «es un proyecto que vale la pena, que permitirá modernizar toda Asturias y que probablemente es el más importante de nuestra región para los próximos veinticinco años. Esperamos que se pueda retomar y que Oviedo lidere el proyecto, puesto que es la capital de Asturias y no tiene sentido ni es fácil de explicar que no sea así». Más allá fue Martín, quien calificó la posición de los ediles de Oviedo de «error garrafal».

Una posición que comparte con el portavoz de Ciudadanos en la Junta. «Nos parece lamentable que Somos y el PP de Oviedo se desliguen. Espero que tengan un castigo en las urnas», sentenció Nicanor García.