Terrazas en Asturias para disfrutar del verano Ya sean urbanas, en plena naturaleza, con vistas al mar o a pie de playa, las terrazas son sin duda, en cuanto a hostelería se refiere, las estrellas del verano Viernes, 19 julio 2019

El verano es sinónimo de sol y playa, de paseos por la naturaleza, de fiestas al aire libre y sobre todo de mucho, mucho, terraceo. Y es que tras duros meses de invierno y frío, podemos decir que el buen tiempo ha llegado para quedarse y con él las ganas de disfrutar del aire libre y las buenas temperaturas.

Da igual si lo que buscas es tomar algo o disfrutar de una comida o cena, las hay para todos los gustos y estilos, en función del momento del día y de la ocasión. El truco está en conocer cuáles son y dónde están y después, poder elegir la que más te apetezca cada día.

Aunque muchas de ellas funcionan durante todo el año, es durante el verano cuando los establecimientos hosteleros de la región ponen todo su empeño en acondicionar estos espacios para que sean cómodos y atractivos para sus clientes. Restaurantes, sidrerías, bares y cafés ofrecen múltiples opciones para que tanto locales como turistas podamos disfrutar en la mejor compañía ya sea de un desayuno, una sesión vermú, unas botellinas de sidra, unas cañas al caer la tarde o porqué no, un cóctel al anochecer.

Capítulo aparte merecen las terrazas con servicio de restauración y es que si bien la gastronomía asturiana es conocida y reconocida por sus virtudes, en verano y al aire libre, parece que todo saber mejor. Degustar cualquiera de las especialidades de la `tierrina´ al aire libre se convierte en toda una experiencia para los 5 sentidos, especialmente cuando se trata de terrazas panorámicas con las mejores vistas. Y es que si los fogones asturianos gozan de una más que merecida fama a nivel internacional, el paisaje y la naturaleza del Principado no le va a la zaga, de ahí el placer que supone aunar ambos tesoros. Arroces con vistas al mar, pescados del Cantábrico en primera línea de acantilados, fabadas y tablas de quesos con los picos de Europa de fondo, etc, etc.

Pero además de disfrutar de las diferentes horas del día, también hay terrazas famosas por su ambiente nocturno. Buena música, cócteles y bebidas premium, temáticas, con música en directo, con zonas chill out…las opciones son tan variadas como gustos hay.

Y es que si algo está claro es que las terrazas son para el verano.

Uno de los lugares que disponen de una amplia terraza para disfrutar del verano es Carling Goal en Gijón, un local ambientado totalmente en el deporte y ubicado en el estadio de El Molinón. Además ofrece sus 16 televisiones para que se pueda disfrutar de tus mejores partidos, un ambiente inmejorable con una terraza para escuchar el rugir al fondo sur en pleno partido del «Sporting «en El Molinón.

Carling Goal cuenta también con una amplia carta de comida que incluye hamburguesas 100% ternera asturiana, entrecot de buey, ensaladas, tostas y un súper cachopo de ternera con cecina y queso de cabra… todo ello se puede disfrutar en Carling Goal de 7:30 a 3:30h. Podrás encontrar más información en Facebook o en el 984 19 86 45.

La Buena Vida Fomento es un punto de encuentro para disfrutar de una estupenda terraza en Gijón, contando además con una amplia carta de comida en un elegante restaurante con la cocina abierta permanentemente, degustar los mejores cafés y zumos y saborear la magnífica y exclusiva coctelería.

Ambientado con una cuidada decoración, el mejor Beach Club de Gijón se ubica entre la Playa de Poniente y el Puerto Deportivo cuenta con una estupenda terraza para contemplar las puestas de sol al ritmo de la mejor selección musical convirtiendo las noches en LBV Fomento en momentos mágicos para recordar con increíbles fiestas, elaboradas copas y el mejor ambiente de Gijón. Podrás encontrar más información en su Facebook , Twitter , Instagram , Google+ o llamando al teléfono 984 39 80 67.

La Terraza de Pura Vida Beach Club se encuentra en la playa de San Lorenzo de Gijón (Avenida García Bernardo, 7). En ella podrás disfrutar de la puesta de sol en la mejor ubicación, con vistas a la ciudad en un buen ambiente.

También es un espacio para celebración de eventos, por lo que si estás pensando en realizar una fiesta de cumpleaños, pre bodas, cenas de empresa, de amigos, románticas, temáticas, Pura Vida Beach Club te lo facilita. Puedes reservar tu espacio en eventos@puravidabeachclub.com o en el 684 60 06 33. Más información en las redes Instagram y Facebook.

La terraza Bluu Beach es mucho mas que un restaurante, ubicado en uno de los mejores lugares de Llanes es el sitio ideal para disfrutar sus copas y cócteles en compañía de sus paisajes únicos de mar y montaña; una fusión entre naturaleza, música y gastronomía. Abrió sus puertas el verano del 2017 con la finalidad de crear un lugar donde se puedan apreciar las maravillosas vistas que Llanes nos brinda, pudiendo disfrutar de ellas con la degustación de sabrosos platos que se caracterizan por su toque mexicano sin dejar de lado la gastronomía local.

El local es pet friendly por lo que puedes ir acompañado de tu mascota y lo recibirán como uno más de la familia. Bluu beach se encuentra ubicado en la Playa del Sablón en Llanes y puedes contactar a través del telefóno 616 415 753 o seguirlos para enterarte de todas la novedades en las redes sociales Facebook e Instagram.

El Palacio de Luces Relais & Châteaux en Lastres es un establecimiento lleno de encanto, un lugar para desconectar y disfrutar de la naturaleza con las espectaculares vistas a la Sierra del Sueve, Picos de Europa y Mar Cantábrico ya que este palacio del siglo XVI se encuentra ubicado entre el mar y la montaña, rodeado de naturaleza salvaje.

El Palacio de Luces ha sido reformado en consonancia a su historia. Su Wellness área le invita a relajarse y es la localización perfecta para probar el sin fin de actividades que ofrece por su ubicación, como trecking y montañismo. Todo está diseñado para aportar una sensación de bienestar: sus grandes espacios, la decoración y su cocina tradicional asturiana basada en una minuciosa selección de materias primas.

El Hotel Palacio de Luces se encuentra en la Ctra. AS-257, s/n Luces, su correo es reservas@palaciodeluces.com y teléfono 985 85 00 80. El horario de apertura de la terraza es de 7:00 a 23:00. Sus redes son Facebook: @hotelpalaciodeluces, Instagram: @palaciodeluces

Los aires del Mediterráneo soplan en Bañugues, con la llegada de Mi Candelita, el proyecto con más corazón del cocinero Fran Heras , una arrocería que fusiona la cocina de ambos litorales y lleva al plato el mejor producto del Cantábrico. Sentarse a disfrutar en su terraza, situada sobre la mismísima playa de bañugues, escuchar de lejos el rumor del mar y disfrutar de su gastronomía es un placer comparable a pocos. Un proyecto comprometido con el entorno y con el Comercio local.

El olivo situado en pleno centro del comedor, los tonos blancos, las contraventanas de rafia, la luz colándose por cada rincón... cada detalle es una auténtica declaración de intenciones en la apuesta más novedosa del cocinero asturiano Fran Heras, curtido en los fogones de El Bulli, entre otros grandes restaurantes, y propietario de Llamber y El Chigre 1769 en Barcelona.

Puedes llegar a Mi Candelita si visitas la Playa de Bañugues o hacer tu reserva en el teléfono 985 88 31 50. También en su Facebook micandelita.

Moniello Restaurante está localizado en el Area Recreativa de Moniello y tras una profunda remodelación, este local cuanta con unas vistas al Cantábrico únicas, amplias zonas verdes y distintas terrazas desde las que podrás disfrutar de la naturaleza, el sol, y unas vistas increíbles en un entorno inigualable acompañado siembre de buena música.

En su comedor con vistas y su terraza, tendrás la oportunidad de degustar una variada oferta gastronómica basada en el producto y en la tradición, con una cuidada elaboración y un toque de modernidad en la presentación de los platos. Los horarios son de domingo a miércoles, de 10:00 a 22:00 horas. Los jueves, viernes y sábados, de 10:00 a 0:00 horas. El teléfono es 985 914 982. Facebook, Twitter, Instagram.

Per Se café y La Piel del Tripulante comparten un maravilloso y antiguo patio interior de una casona del siglo XVIII rodeado de plantas y donde uno puede elegir entre dos ambientes, coktails,café de especialidad, cervezas artesanas, reposteria casera todo ello acompañado por la mejor oferta de música en directo, actividades culturales, djs. Puedes consultar más información en sus redes sociales Instagram y Facebook.