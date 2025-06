Terrazas, playas, drones, tráfico... los consejos de la Guardia Civil para evitar sustos en verano

J. Martín / G. C.

P. Á. Gijón Miércoles, 25 de junio 2025, 11:23 Comenta Compartir

Con los primeros días del verano en Asturias y ante el aumento de población que se produce en estas fechas, la Guardia Civil ha difundido consejos para evitar que puedan ser víctimas de hechos delictivos o que incurran en infracciones administrativas.

Los consejos se dan a través de vídeos de corta duración y muy claros en su contenido, de forma que sean fácilmente recordados por todos. En ellos intervienen agentes de la Guardia Civil de Asturias que realizan su trabajo tanto en unidades de seguridad ciudadana como en las distintas especialidades que se ubican en la comunidad autónoma.

Los vídeos versan sobre seguridad a adoptar en las terrazas, playas, establecimientos, en los bosques, empleo de drones, tráfico, etc.

En estos vídeos se plasman una serie de consejos, que no por ser sencillos son poco importantes, y en muchas ocasiones son pequeños gestos o acciones que olvidamos practicar en momentos de relajación y disfrute como es la época estival.

Es por ello que la Guardia Civil quiere recordar a los ciudadanos la importancia de llevarlos a cabo para disfrutar plenamente todo lo que el verano asturiano puede aportar, ya sea en la playa, la montaña, las numerosas fiestas que se llevan a cabo en estos meses, sin olvidar de los trayectos por las carreteras.

Los consejos

► Asegúrate de que tus pertenencias (carteras, bolsos), estén cerrados y a la vista, no dejes el móvil en la mesa de la terraza sin vigilancia.

► Asturias es un paraíso natural, no dejes basura en merenderos, ríos, montes o playas.

► Recuerda que está prohibido hacer fuego con índice de riesgo de incendio forestal superior a 3. Si vas a hacer parrilla, sólo en lugares habilitados.

► No ingieras alcohol o drogas si vas a conducir. Cero alcohol al volante.

► Trata a todos con respeto, sin importar la edad, sexo, origen o forma de disfrutar la fiesta. Sigue las indicaciones de la Guardia Civil.

► Campista, deja asegurada tu tienda de campaña y no dejes efectos de valor en su interior, tampoco en el interior de los vehículos.

►- Disfruta del agua con cabeza y corazón, no tires basura ni contamines, no alteres el entorno marino o fluvial, cada gesto cuenta para proteger nuestros ríos, playas y lagos. Deja solo huellas en la arena, no en el agua.

► Revisa la ruta, la meteorología y el nivel de dificultad de tu ruta. Equípate adecuadamente: calzado de montaña, ropa técnica, agua y móvil cargado. Avisa a alguien de tu plan: hora de salida, ruta prevista y hora estimada de regreso.

► ¿Tienes dron? Infórmate antes de volar. No lo lances en aglomeraciones. No grabes a personas sin permiso. Máximo 120 m de altura. Consulta zonas restringidas. Identifica y asegura tu dron

► Respeta las zonas de baño, no invadas con motos de agua ni embarcaciones. Lleva siempre chaleco si sales en barco, kayak, moto de agua… ¡La seguridad flota contigo!

► En la playa, deja recogidas tus pertenencias si te vas a bañar. En el vehículo, no dejes nada a la vista, los ladrones acechan.

Temas

Guardia Civil