Asturias, en riesgo por fuerte oleaje y viento

Parece que el otoño por fin está llegando. Aunque los termómetros llegarán este miércoles a los 25 grados, se espera una bajada de las temperaturas máximas para mañana, 23 de octubre, de al menos 6ºC. Pero la nueva estación no se notará únicamente a nivel térmico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos por fuerte oleaje y vientos que afectarán a prácticamente toda la región. No obstante, no se espera que llueva de forma significativa hasta el fin de semana, cuando se producirá el cambio de hora, aunque no se descarta que se produzcan chubascos de poca magnitud.

El origen de esta alerta amarilla se encuentra en una la borrasca 'Benjamín', que llega por el norte peninsular y comenzará a causar estragos en Asturias a partir de las 18 horas de este miércoles. Se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el suroccidente, las cuencas mineras, la cordillera y los Picos de Europa y de hasta 60 kilómetros por hora en el litoral occidental, donde se espera mar combinada y olas de hasta cinco metros mar adentro.

La situación se recrudecerá durante la primera parte del jueves, cuando el aviso se eleva a nivel naranja (riesgo importante) en todo el litoral por fuertes vientos que localmente podrían alcanzar los 88 kilómetros por hora mar adentro y oleaje de hasta seis metros. Pero no solo habrá fuertes vientos en la costa. El aviso continuará durante la mañana en el resto de la región.

21/10 11:37 AVISOS PASADO MAÑANA | Principado de Asturias: costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

¿Cuándo lloverá?

Aunque la Aemet no descarta que se produzcan chubascos durante estos días, se espera que estas posibles precipitaciones no sean muy significativas. Así, habrá que esperar hasta el fin de semana para ver cómo el cielo de Asturias se llena de nubes que traigan fuertes lluvias.

La previsión es que el sábado llueva durante todo el día en todo el territorio regional. Las precipitaciones se extenderán hasta el domingo, jornada en la que pasaremos al horario de invierno, aunque a lo largo de la jornada se irán abriendo algunos claros.