Asturias recibirá a los Reyes sin lluvia, pero con mucho frío Álex Piña El termómetro podría registrar hoy valores negativos en la capital del Principado y apenas superará los 0 grados en puntos de costa EL COMERCIO Gijón Sábado, 5 enero 2019, 09:58

No habrá que preocuparse del paraguas, pero no se debe olvidar la bufanda y puede que tampoco el gorro y los guantes. Y es que durante las cabalgatas de los Reyes Magos que se celebrarán este 5 de enero no habrá problema de lluvias en ningún punto del país, pero las temperaturas serán frías«. Así lo ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha precisado que incluso se alcanzarán valores negativos, incluso por debajo de los normales para esta época, que volverán a dejarán intensas heladas.

A la hora en la que se celebre esta tarde la cabalgata en Gijón (18.30 horas) no se alcanzarán esos registros, pero la previsión es que la temperatura ronde los ocho grados, con una sensación térmica de 5 y una humedad relativa del 90%. Como ya advirtió el rey Melchor, «aunque no lloverá sí que va a hacer frío», así que Sus Majestades recomiendan llevar ropa de abrigo, ya que «a nadie le va a sobrar una bufanda». Y es que la previsión de la Aemet anuncia mínimas de hasta un grado.

Situación similar se vivirá en Oviedo durante el desfile real. Cielos despejados y temperaturas que en ningún momento del día pasarán de los once grados y que pueden desplomarse hasta -1, según las previsiones de la agencia. En Avilés, por su parte, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 0 grados, mínimas anunciadas también para Cangas del Narcea. En puntos de costa como Llanes y Navia se esperan hoy marcas de 4 y 3 grados.

Estabilidad hasta el miércoles

Este anticiclón, que tiene su centro sobre la Bretaña francesa y envía aire frío del norte de Europa, persistirá hasta el martes, cuando entrará nubosidad y llegará algo de lluvia a las regiones cantábricas, norte de Navarra, Pirineos y Baleares. En el resto del país seguirá el tiempo estable, con nieblas en los valles y heladas por la noche.

A partir del miércoles, «nos visitará una masa de aire muy frío que recrudecerá la sensación térmica y dejará precipitaciones en el extremo norte y Baleares, con nevadas en cotas relativamente bajas y copiosas en las caras expuestas al norte de la cordillera Cantábrica y Pirineos», donde las temperaturas caerán hasta los 10 grados negativos, ha explicado el portavoz de la Aemet.

El jueves bajarán también de forma significativa las temperaturas nocturnas y se producirán heladas generalizadas en el interior peninsular, localmente fuertes en ambas mesetas y zonas de montaña.