Verano anticipado en Asturias Los termómetros de la región llegarán a marcar los treinta grados este viernes AIDA COLLADO Gijón Jueves, 30 mayo 2019, 12:59

A estas alturas del año, los asturianos aún no están acostumbrados a que el sol brille más de uno o dos días seguidos. Pero hoy ha vuelto a amanecer despejado y con un cielo azul intenso que desde primera hora invitaba a lanzarse a los arenales de la región, como han hecho algunos de los afortunados que no han tenido que trabajar durante la mañana. Quienes no han tenido tanta suerte tendrán más oportunidades, ya que mayo se despedirá por todo lo alto con días de sol y calor en los que los termómetros de algunas localidades llegarán a superar incluso los treinta grados.

Está previsto que el mercurio suba notablemente esta tarde, pero hasta el momento, en Oviedo, Mieres, Cabrales y Pola de Somiedo, por poner un ejemplo, los termómetros ya han oscilado entre los veinte y los veinticinco grados. En Gijón también se han superado los 20, animando de forma decisiva a acudir a las playas urbanas de San Lorenzo, Poniente y el Arbeyal.

La previsión de la Aemet para hoy es que las temperaturas mínimas vayan en aumento. Un incremento que será más discreto en la costa y más acusado en el interior. El ascenso de las máximas, sin embargo, será parecido. El viento del este y noreste servirá para aliviar el calor a quienes se lancen a los arenales.

Para mañana la agencia espera un día de escándalo, en el que las temperaturas máximas continuarán ascendiendo y las mínimas experimentarán pocos cambios. El viento no pasará de flojo y el sol brillará sin paliativos en toda la región. Se espera que Oviedo alcancen los treinta grados y en Cangas de Narcea se llegue a los 32.

El sábado aún aguantará el buen tiempo y los termómetros no variarán demasiado, aunque las temperaturas mínimas en las grandes ciudades se elevarán hasta rondar los 14 grados. Habrá ya, eso sí, alguna nube que anticipe la vuelta al gris del domingo. Para acabar el fin de semana se prevén lluvias, que se prolongarán, al menos, el lunes y el martes.