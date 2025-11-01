El tiempo en Asturias para este domingo, 2 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

Para la previsión del tiempo en Asturias de este domingo tendremos el aire frío en altura que se está retirando y las altas presiones fortaleciéndose en la Península durante el día. Es por ello por lo que esperamos mejor tiempo aunque, como veremos, aún habrá cierta probabilidad de lluvias débiles. Amaneceremos con cielos poco nubosos o, a lo sumo, con nubes altas que dejarán los cielos velados. A partir del mediodía y primeras horas de la tarde no se descarta un aumento de la nubosidad que podría dejar algunas lloviznas dispersas en la región pero que, de cualquier forma, remitirán rápidamente para dar paso a un resto de la tarde y noche con menos nubes. De hecho, se espera que los cielos estén despejados al final del día. Los vientos predominarán de suroeste-oeste con posibles rachas moderadas en las zonas más expuestas. Las temperaturas no experimentarán cambios importantes pero, así todo, tenderán a descender muy ligeramente tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas.

El lunes comenzaremos la semana con total estabilidad desde primera hasta última hora del día. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas subirán notablemente en el suroccidente, de forma moderada en la cordillera y ligera en el resto. Las mínimas aún podrían seguir descendiendo un poco más. Buen tiempo también para el martes con un nuevo ascenso de las temperaturas máximas.

Temas

El tiempo en Asturias