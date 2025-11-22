El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 23 de noviembre: ascenso generalizado de las temperaturas

Al final de la tarde también se esperan algunas lluvias en el resto del occidente y, antes de concluir el día, es posible que se puedan escapar muy débilmente en otros puntos del Principado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:14

Comenta

Esta es la previsión del tiempo en Asturias: el domingo esperamos intervalos de nubes medias y altas por la mañana con una probabilidad de precipitaciones muy baja o prácticamente inexistente. Durante la segunda mitad del domingo no se descartan precipitaciones en la cordillera y también en el suroeste. Al final de la tarde también se esperan algunas lluvias en el resto del occidente y, antes de concluir el día, es posible que se puedan escapar muy débilmente en otros puntos del Principado. Los vientos soplarán de suroeste moderados durante casi todo el día. Estos vientos conseguirán que suban las temperaturas tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. Las diurnas ascenderán hasta 2 o 3 ºC, incluso hasta 4 ºC en puntos del centro e interior oriental. Las mínimas subirán de forma extraordinaria entre 8 y 10 ºC respecto al sábado por lo que amaneceremos con un ambiente térmico bastante más agradable.

El lunes aún continuaremos con vientos de suroeste durante las primeras horas de la mañana pero, antes del mediodía, los vientos se fijarán de noroeste coincidiendo con el paso de un frente frío que dejará precipitaciones generalizadas y abundantes. La cota de nieve irá descendiendo a lo largo del lunes desde los 1800/2000 metros con el inicio de las precipitaciones hasta acabar sobre los 1300 metros a última hora.

