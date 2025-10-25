El tiempo en Asturias para este domingo, 26 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 21:14 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: veremos como el panorama meteorológico se irá estabilizando. Aún por la mañana se prevén precipitaciones que entrarán por la costa y acabarán afectando también al interior. Pero, a lo largo de la tarde, claramente la probabilidad de lluvias descenderá. Por la mañana los cielos estarán muy nubosos pero, durante la segunda mitad del domingo, la nubosidad será cada vez menos compacta hasta poder incluso quedar poco nuboso el cielo. Los vientos serán flojos predominando de norte. Las temperaturas máximas descenderán hacia el oriente y se mantendrán sin cambios respecto al sábado. Las mínimas, por su parte, descenderán ligeramente en toda la región registrándose a última hora. El lunes iniciaremos la última semana de octubre con un día soleado prácticamente en toda la Comunidad Autónoma desde primera hasta última hora. Los vientos seguirán siendo flojos y las temperaturas volverán a recuperarse puesto que subirán hasta 5 o 6 ºC en la cordillera y hasta 3 o 4 ºC en el resto de Asturias. Eso sí, las temperaturas mínimas volverán a bajar.

