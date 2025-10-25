El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere un vecino de Barredos horas después de recibir varios golpes en plena calle
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 26 de octubre

Por la mañana los cielos estarán muy nubosos pero, durante la segunda mitad del domingo, la nubosidad será cada vez menos compacta

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:14

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este domingo: veremos como el panorama meteorológico se irá estabilizando. Aún por la mañana se prevén precipitaciones que entrarán por la costa y acabarán afectando también al interior. Pero, a lo largo de la tarde, claramente la probabilidad de lluvias descenderá. Por la mañana los cielos estarán muy nubosos pero, durante la segunda mitad del domingo, la nubosidad será cada vez menos compacta hasta poder incluso quedar poco nuboso el cielo. Los vientos serán flojos predominando de norte. Las temperaturas máximas descenderán hacia el oriente y se mantendrán sin cambios respecto al sábado. Las mínimas, por su parte, descenderán ligeramente en toda la región registrándose a última hora. El lunes iniciaremos la última semana de octubre con un día soleado prácticamente en toda la Comunidad Autónoma desde primera hasta última hora. Los vientos seguirán siendo flojos y las temperaturas volverán a recuperarse puesto que subirán hasta 5 o 6 ºC en la cordillera y hasta 3 o 4 ºC en el resto de Asturias. Eso sí, las temperaturas mínimas volverán a bajar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  2. 2 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  3. 3 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  4. 4 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  5. 5 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  6. 6

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  7. 7

    Las futuras viviendas de Peritos, en Gijón, crecen a golpe de módulos
  8. 8 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  9. 9 El adiós del Rey ante la Princesa madura
  10. 10

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este domingo, 26 de octubre

El tiempo en Asturias para este domingo, 26 de octubre