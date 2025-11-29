El tiempo en Asturias para este domingo, 30 de noviembre

Iván Rodríguez Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el domingo: esperamos una mañana con chubascos que podrían afectar a cualquier punto de la región. La cota de nieve rondará los 1000 metros a primeras horas de la mañana, con tendencia a subir hasta los 1200 metros progresivamente. De cara a la tarde, aunque no se descarta que se pueda escapar aún algún chubasco, la inestabilidad irá a menos hasta acabar remitiendo por completo. Durante el tramo final del día se abrirán grandes claros pudiendo quedar los cielos poco nubosos. Los vientos soplarán de componente norte moderadas por la mañana, acabarán siendo flojos y variables con el transcurso de la tarde, y finalmente podrán soplar de sur al concluir el día. Las temperaturas máximas descenderán en toda la Comunidad Autónoma. Este descenso será más significativo en la cordillera y en el oriente (hasta 4 o 5 ºC menos que el sábado). En el caso de las mínimas, el descenso será más notable pudiendo bajar hasta 6 ºC en el interior especialmente. El lunes iniciaremos el mes de diciembre con tiempo estable. A lo sumo se prevén intervalos de nubes altas que dejarán los cielos velados. Los vientos soplarán de suroeste moderados en el occidente y más flojos en el resto. Las temperaturas, gracias a estos vientos, subirán de forma generalizada.

El tiempo en Asturias