El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este domingo, 30 de noviembre

La cota de nieve rondará los 1000 metros a primeras horas de la mañana, con tendencia a subir hasta los 1200 metros progresivamente

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el domingo: esperamos una mañana con chubascos que podrían afectar a cualquier punto de la región. La cota de nieve rondará los 1000 metros a primeras horas de la mañana, con tendencia a subir hasta los 1200 metros progresivamente. De cara a la tarde, aunque no se descarta que se pueda escapar aún algún chubasco, la inestabilidad irá a menos hasta acabar remitiendo por completo. Durante el tramo final del día se abrirán grandes claros pudiendo quedar los cielos poco nubosos. Los vientos soplarán de componente norte moderadas por la mañana, acabarán siendo flojos y variables con el transcurso de la tarde, y finalmente podrán soplar de sur al concluir el día. Las temperaturas máximas descenderán en toda la Comunidad Autónoma. Este descenso será más significativo en la cordillera y en el oriente (hasta 4 o 5 ºC menos que el sábado). En el caso de las mínimas, el descenso será más notable pudiendo bajar hasta 6 ºC en el interior especialmente. El lunes iniciaremos el mes de diciembre con tiempo estable. A lo sumo se prevén intervalos de nubes altas que dejarán los cielos velados. Los vientos soplarán de suroeste moderados en el occidente y más flojos en el resto. Las temperaturas, gracias a estos vientos, subirán de forma generalizada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  3. 3 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Asaltan más de una veintena de coches en Avilés de madrugada
  6. 6 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  7. 7 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  8. 8 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  9. 9 Gijón ilumina su Navidad más brillante
  10. 10 El lobo, a sus anchas en pleno centro de Felechosa, en Aller

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este domingo, 30 de noviembre

El tiempo en Asturias para este domingo, 30 de noviembre