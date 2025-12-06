El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El tiempo en Asturias para este domingo, 7 de diciembre: temperaturas agradables

Las nubes bajas, en todo caso, se observarán en la zona más al sur de Asturias

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:12

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el domingo:

Esperamos una jornada estable tal y como estaba prevista. A lo sumo se prevén intervalos de nubes altas sin importancia que podrían dejar el cielo velado. Así todo, también habrá momentos en los que se abrirán grandes claros. Las nubes bajas, en todo caso, se observarán en la zona más al sur de Asturias. Durante la tarde-noche no se descarta que puedan aparecer por el oeste algunas nubes de tipo medio pero que tampoco tendrán importancia puesto que la probabilidad de precipitaciones para hoy será completamente nula. Los vientos soplarán de suroeste moderados con posibilidad de algunas rachas localmente fuertes en el tercio oeste y también en zonas altas de la cordillera. Las temperaturas máximas serán muy similares a las de este sábado, incluso podrían subir ligeramente un poco en el litoral oriental. Las mínimas tampoco experimentarán variaciones importantes. Por lo tanto, será un día estable y con unas temperaturas muy agradables para las fechas en las que nos encontramos. En cuanto a la mar, el aviso por oleaje concluirá a las 9 de la mañana en la costa occidental y a las 11 de la mañana en la oriental. Este buen tiempo también tendrá lugar mañana lunes y gran parte del martes.

