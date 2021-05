Dos días más de lluvia en Asturias antes de que regrese la estabilidad Tanto este sábado como el domingo serán dos jornadas marcadas por las nubes, aunque los cielos se irán despejando de cara a la próxima semana Una persona pasea bajo la lluvia en Gijón / Juan Carlos Tuero EL COMERCIO Gijón Viernes, 14 mayo 2021, 23:19

Asturias vuelve a vivir un fin de semana lluvioso, que va a estar marcado por el sucesivo paso de frentes que afectarán, en general, a todo el extremo norte peninsular. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que las precipitaciones en el Principado sean débiles.

Este sábado va a ser un día nuboso, con lluvias ligeras y chubascos ocasionales en prácticamente toda la región, aunque las precipitaciones ganarán intensidad en el litoral y en el occidente. Por otra parte, Meteorología anuncia probables rachas de viento muy fuertes en el interior occidental. Se espera también un aumento de las temperaturas, que rondarán los 20 grados.

La situación será distinta de cara al domingo, cuando tanto las mínimas como las máximas bajarán entre dos y cuatro grados. Así, se espera que los mercurios no superen los 15ºC en Oviedo o los 16ºC en Gijón, Avilés o Llanes. Lo que no cambiará será el estado de los cielos. El último día de la semana también va a ser nuboso y la Aemet prevé lluvias débiles en la región, aunque serán más intensas en el norte y el occidente. Eso sí, el viento amainará, aunque Meteorología no descarta que se produzcan rachas fuertes en las zonas altas.

Tiempo previsto en Asturias desde 14-05-2021 hasta 20-05-2021. Info siempre actualizada en https://t.co/P3seHjXJCQpic.twitter.com/1bj0Mxg4tw AEMET_Asturias (@AEMET_Asturias) May 14, 2021

Las precipitaciones irán desapareciendo de cara a la próxima semana. El lunes se esperan intervalos de nubes y brumas matinales en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas van a seguir bajando, aunque las máximas subirán hasta los 18 grados.

Más información Toda la información sobre el tiempo en Asturias

Misma previsión para el martes, cuando las mínimas llegarán a registrar 5º en Cangas del Narcea, aunque las máximas recuperarán los valores de este sábado y volverán a rondar los 20 grados. Los mercurios continuarán ascendiendo durante la segunda mitad de la semana.

Fin de semana lluvioso en Asturias antes de la llegada de