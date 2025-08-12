El tiempo en Asturias para este miércoles, 13 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Martes, 12 de agosto 2025, 21:42 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este miércoles: tras unos días calurosos, bajarán las temperaturas de forma generalizada. Descenderán más de 6 ºC respecto al martes en todo el interior occidental y también en la cordillera. En el resto del interior bajarán hasta 4 o 5 ºC, mientras que en el litoral el descenso será más moderado. En cuanto al estado de los cielos, predominará la nubosidad en todo el Principado salvo algunos claros que se prevén en la cordillera aunque, conforme transcurran las horas, también se acabará nublando. Durante la segunda mitad del día se prevé nubosidad de evolución que podría dejar chubascos tormentosos que, a priori, serán más probables en el sur de Asturias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo en la cordillera por la posibilidad de tormentas. Este aviso se iniciará a las 14 horas y concluirá a las 22 horas.

El jueves también será un día nuboso aunque no se descarta la apertura de algunos claros a lo largo del día. El viernes festivo tiene todas las papeletas a ser el día más caluroso del año. Salvo cambios de última hora, los modelos meteorológicos pronostican temperaturas que podrían alcanzar los 40 ºC. El ascenso será intenso en muchos puntos asturianos.