¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 23 de octubre

El aviso amarillo por viento estará activado hasta las 10 horas de la mañana por rachas que podrían alcanzar los 90 km/h

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:54

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: en el suroccidente, en la cordillera y en la zona central del Principado el aviso amarillo estará activado hasta las 10 horas de la mañana por rachas que podrían alcanzar los 90 km/h. En el litoral occidental estará activado el aviso amarillo hasta las 12:00 horas del mediodía también por rachas de hasta 90 km/h. En el litoral oriental el aviso se prolongará hasta las 16:00 horas de la tarde. Además, en cuanto al oleaje tendremos activado el aviso naranja en el sector occidental de la costa hasta las 14:00 por olas de hasta 7 metros de altura, y a partir de ese momento bajará a nivel amarillo hasta medianoche por olas de hasta 4 o 5 metros. Mientras tanto, en el sector oriental el aviso naranja estará hasta las 17:00 por olas de hasta 7 metros, pasando a nivel amarillo hasta el final del día por olas de hasta 4 o 5 metros. En relación a las temperaturas, las máximas bajarán entre 6 y 8 ºC en el centro y oriente asturiano respecto al miércoles, y entre 4 y 6 ºC en el occidente. Las temperaturas mínimas, que se producirán al final del día bajarán hasta 6 ºC en la mitad sur y hasta 4 ºC en la mitad norte. Finalmente, en cuanto al estado de los cielos, tendremos más nubes hacia el occidente y hacia la cordillera con mayor posibilidad de ver claros en el resto, sobre todo durante la segunda parte del día.

