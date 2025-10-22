El tiempo en Asturias para este jueves, 23 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:54 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: en el suroccidente, en la cordillera y en la zona central del Principado el aviso amarillo estará activado hasta las 10 horas de la mañana por rachas que podrían alcanzar los 90 km/h. En el litoral occidental estará activado el aviso amarillo hasta las 12:00 horas del mediodía también por rachas de hasta 90 km/h. En el litoral oriental el aviso se prolongará hasta las 16:00 horas de la tarde. Además, en cuanto al oleaje tendremos activado el aviso naranja en el sector occidental de la costa hasta las 14:00 por olas de hasta 7 metros de altura, y a partir de ese momento bajará a nivel amarillo hasta medianoche por olas de hasta 4 o 5 metros. Mientras tanto, en el sector oriental el aviso naranja estará hasta las 17:00 por olas de hasta 7 metros, pasando a nivel amarillo hasta el final del día por olas de hasta 4 o 5 metros. En relación a las temperaturas, las máximas bajarán entre 6 y 8 ºC en el centro y oriente asturiano respecto al miércoles, y entre 4 y 6 ºC en el occidente. Las temperaturas mínimas, que se producirán al final del día bajarán hasta 6 ºC en la mitad sur y hasta 4 ºC en la mitad norte. Finalmente, en cuanto al estado de los cielos, tendremos más nubes hacia el occidente y hacia la cordillera con mayor posibilidad de ver claros en el resto, sobre todo durante la segunda parte del día.

Temas

El tiempo en Asturias