El tiempo en Asturias para este jueves, 13 de noviembre

Esta la previsión del tiempo en Asturias de este jueves: volverán a registrarse rachas tan intensas o, incluso, podrían superarse las del miércoles. La borrasca atlántica continuará cerca de las costas peninsulares durante los próximos días. Cierto es que irá perdiendo fuerza a partir del viernes por lo que las rachas, aunque seguirán siendo importantes, se irán poco a poco moderando. Pero el jueves será otro día muy ventoso con rachas localmente fuertes que conllevan la activación del aviso naranja en la cordillera por parte de la Agencia Estatal de Meteorología hasta el final de la jornada. Los modelos meteorológicos apuntan a rachas máximas de hasta 140 km/h en la cordillera tanto central como oriental, rachas de hasta 90 km/h en el resto del tercio sur y en el occidente, y rachas que podrían superar los 60 km/h en cualquier otro punto del Principado de Asturias. En cuanto al estado de los cielos, predominarán los intervalos de nubes medias y altas en general. La única excepción tendrá lugar en la cordillera y zonas próximas donde sí se esperan nubes bajas que dejarán precipitaciones que podrían ser persistentes durante todo el día. Estas lluvias serán poco probables en el resto de la región y, especialmente, cuanto más nos desplacemos hacia el norte y oriente asturiano. Las temperaturas máximas serán muy agradables aunque, posiblemente, desciendan en el caso de las máximas respecto al miércoles.

