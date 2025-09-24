El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 25 de septiembre

El anticiclón está bloqueado la llegada de borrascas por el momento, aunque se irá debilitando de forma que el fin de semana sí que se prevé la llegada de las bajas presiones

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:36

La previsión del tiempo en Asturias para este jueves: esperamos cielos poco nubosos o prácticamente despejados en todo el Principado de Asturias. Seguimos bajo la influencia de las altas presiones y eso es claro sinónimo de estabilidad. El anticiclón está bloqueado la llegada de borrascas por el momento, aunque se irá debilitando de forma que el fin de semana sí que se prevé la llegada de las bajas presiones. Pero centrándonos en el día de hoy, disfrutaremos del buen tiempo acompañado de un ligero ascenso de las temperaturas máximas (hasta 2 grados más) salvo en el litoral oriental donde se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y con rachas moderadas en la costa.

El viernes también afrontaremos otra jornada soleada a pesar de que no se descartan cielos velados por la tarde. La probabilidad de lluvias, al igual que hoy, será completamente nula. Las temperaturas ascenderán de forma generalizada hasta 3 o 4 grados más respecto a las que anotaremos. A lo largo del sábado se prevé un aumento de las nubes con posibilidad de precipitaciones al final del día en el occidente. El domingo hay alta posibilidad de cielos muy nubosos y lluvias.

