El tiempo en Asturias para este jueves, 30 de octubre

Para la previsión del tiempo en Asturias de este jueves: tendremos una jornada estable en líneas generales. Los cielos estarán poco nubosos al principio con tendencia a aparecer nubes altas que, a lo sumo, velarán el cielo. No se descarta por la tarde la presencia de nubes de tipo medio pero que tampoco dejarán precipitaciones. En todo caso, podría escaparse a última hora del día alguna gota en el suroccidente. Los vientos soplarán de sur-suroeste en toda la mitad sur y en el sector occidental con intensidad moderada. En el resto, los vientos serán flojos. De cara al tramo final del día, estos vientos de sur se irán generalizando por lo que acabarán afectando a todo el Principado. De hecho, se prevé una madrugada de jueves a viernes muy ventosa con rachas que podrían llegar a ser localmente fuertes en la cordillera y, especialmente, en Picos de Europa. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ascenso ligero en el oeste asturiano y sin grandes cambios en el resto. Las mínimas bajarán en toda la Comunidad Autónoma. El viernes tendremos cielos con nubes medias y altas. Se prevé mayor nubosidad hacia la cordillera y hacia el oeste donde la probabilidad de precipitaciones será mayor. Cuanto más nos desplacemos hacia el norte y hacia el oriente menos posibilidad de lluvias habrá. Las temperaturas subirán especialmente en el caso de las mínimas. Será un ascenso notable y generalizado. Los vientos soplarán de sur con rachas localmente fuertes en zonas de montaña y moderadas en el resto de Asturias, con tendencia a perder intensidad a medida que avance el día.

