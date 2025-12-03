El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este jueves, 4 de diciembre

Será un día muy inestable con precipitaciones que afectarán a todo el Principado

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:15

Comenta

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el jueves: será un día muy inestable con precipitaciones que afectarán a todo el Principado. Tanto por la mañana como por la tarde se prevén cielos muy nubosos que dejarán lluvias que podrían llegar a ser localmente moderadas e, incluso, persistentes. La mitad oriental será la más afectada registrándose, previsiblemente, las mayores cantidades. La cota de nieve oscilará entre los 1200 o 1300 metros aunque en la recta final del día subirá hasta los 1500 o 1600 metros. Los vientos soplarán de componente oeste moderados con rachas fuertes en la costa y también en el sector occidental. La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado el aviso amarillo hasta las 10 horas de la mañana en la costa por olas de hasta 5 metros y, a partir de esa hora, el nivel pasará a naranja durante lo que reste de jornada por olas de hasta 6 metros. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios mientras que las mínimas subirán en toda Asturias. El viernes el día será más estable aunque no se descartan algunos chubascos hacia el tercio oeste y en la cordillera. Los vientos predominarán de suroeste moderados con posibilidad de alguna racha fuerte. Las temperaturas subirán en el caso de las máximas más de 5 ºC en comparación con las del jueves. Las mínimas también ascenderán en toda la Comunidad Autónoma. Las olas aún podrían alcanzar los 4 o 5 metros durante el viernes (aviso de nivel amarillo).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  5. 5 Se suspende la búsqueda de Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  6. 6

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  7. 7 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  8. 8

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este jueves, 4 de diciembre

El tiempo en Asturias para este jueves, 4 de diciembre