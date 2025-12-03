El tiempo en Asturias para este jueves, 4 de diciembre

Iván Rodríguez Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:15 Comenta Compartir

Esta es la previsión del tiempo en Asturias para el jueves: será un día muy inestable con precipitaciones que afectarán a todo el Principado. Tanto por la mañana como por la tarde se prevén cielos muy nubosos que dejarán lluvias que podrían llegar a ser localmente moderadas e, incluso, persistentes. La mitad oriental será la más afectada registrándose, previsiblemente, las mayores cantidades. La cota de nieve oscilará entre los 1200 o 1300 metros aunque en la recta final del día subirá hasta los 1500 o 1600 metros. Los vientos soplarán de componente oeste moderados con rachas fuertes en la costa y también en el sector occidental. La Agencia Estatal de Meteorología tendrá activado el aviso amarillo hasta las 10 horas de la mañana en la costa por olas de hasta 5 metros y, a partir de esa hora, el nivel pasará a naranja durante lo que reste de jornada por olas de hasta 6 metros. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios mientras que las mínimas subirán en toda Asturias. El viernes el día será más estable aunque no se descartan algunos chubascos hacia el tercio oeste y en la cordillera. Los vientos predominarán de suroeste moderados con posibilidad de alguna racha fuerte. Las temperaturas subirán en el caso de las máximas más de 5 ºC en comparación con las del jueves. Las mínimas también ascenderán en toda la Comunidad Autónoma. Las olas aún podrían alcanzar los 4 o 5 metros durante el viernes (aviso de nivel amarillo).

Temas

El tiempo en Asturias